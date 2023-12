Matteo Mariotti è stato attaccato da uno squalo in Australia. Il ragazzo italiano originario di Parma di 20 anni, non ha più una gamba. E’ stato attaccato dallo squalo nelle acque a nord-ovest dell’Australia, dove il giovane con la passione per le immersioni si trovava per un’esperienza di studio e lavoro.

Matteo Mariotti, 20enne italiano attaccato da uno squalo in Australia

Il giovane è sopravvissuto all’attacco ed ha perso una gamba. Sui propri canali social e alla stampa italiana ha raccontato quanto accaduto. Attualmente si trova in ospedale a Brisbane.

Lo squalo lo ha attaccato dopo essere entrato in acqua con maschera, boccaglio e telecamera: “Dal piede in un secondo è arrivato a tutta la gamba e ha cominciato a trascinarmi al largo. Finché a un certo punto sono riuscito con le mani a prendergli la testa. Ho cercato di allargare quella grande bocca e con fatica ho liberato la mia gamba, anche se dal ginocchio in giù capivo che non c’era più niente. Poi ho cominciato a nuotare verso la riva più veloce che potevo. Non ho più una gamba ma sono vivo”.

Il tutto è durato pochi secondi. Il giovane è infatti riuscito a liberarsi dalla presa dell’animale. Matteo è stato poi soccorso da un amico. Mariotti aveva con sé una telecamera al momento dell’aggressione. Il video ora lo ha condiviso su Instagram ed ha spiegato: “Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio. Non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro”.

Tommaso Agosti è l’amico che lo ha soccorso. Matteo lo ha ringraziato ufficialmente su Instagram: “Lui è Tommaso. Mi ha salvato la vita tirandomi fuori dall’acqua e portandomi in spalla fino all’ambulanza”.

