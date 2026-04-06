Novità per chi prenota una casa su Airbnb: dal 31 marzo arriva un nuovo servizio dedicato agli spostamenti. La piattaforma ha infatti avviato una collaborazione con Welcome Pickups per offrire transfer privati direttamente prenotabili insieme al soggiorno.

In Italia il servizio è già attivo nelle principali città turistiche, tra cui Roma, Milano, Venezia, Napoli, Firenze e Bari, oltre a mete molto frequentate durante l’estate come Sicilia, Sardegna e la Costiera Amalfitana.

Il lancio arriva dopo una fase di test in Europa e Asia, che ha già registrato migliaia di prenotazioni, confermando l’interesse degli utenti per servizi integrati di viaggio.

Un’esperienza più completa fin dall’arrivo

L’obiettivo di Airbnb è rendere il soggiorno più semplice e completo, intervenendo già nella fase dell’arrivo a destinazione. «I servizi di Airbnb sono pensati per arricchire il soggiorno dei nostri ospiti, e la partnership con Welcome Pickups ci permette di farlo fin dal primo momento, quello dell’arrivo», ha spiegato Dave Stephenson, Chief Business Officer dell’azienda.

“Gli ospiti possono ora prenotare in anticipo un servizio di trasporto privato, eliminando il pensiero di dover organizzare gli spostamenti in una città nuova. Siamo entusiasti di continuare ad ampliare Airbnb Services con soluzioni sempre più utili: questo è solo l’inizio”.

Anche il CEO di Welcome Pickups, Alex Trimis, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Arrivare in una nuova destinazione dovrebbe trasmettere emozione, non stress”.

Come funziona il nuovo servizio

Il funzionamento è semplice e integrato nell’app. Dopo aver prenotato l’alloggio, nella sezione “Viaggi” compare l’opzione per aggiungere il transfer privato con conducente.

Il servizio include anche l’accoglienza in aeroporto o al porto, dove l’autista attende il cliente al terminal. In caso di partenza, invece, il conducente raggiunge direttamente l’alloggio prenotato per accompagnare l’ospite alla destinazione finale.

L’integrazione tra alloggio e trasporto rappresenta un passo ulteriore verso un’offerta sempre più completa, in cui Airbnb punta a diventare non solo una piattaforma di prenotazione, ma un punto di riferimento per l’intera esperienza di viaggio.