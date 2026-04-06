Ad aprile è prevista una giornata di scioperi treni che potrebbe influire significativamente sulla regolarità dei servizi ferroviari in Italia. Lo sciopero, di carattere nazionale, coinvolge il personale di RFI Impianti Manutenzione Infrastrutture, responsabile della manutenzione della rete ferroviaria italiana. L’evento rappresenta un momento importante per pendolari, studenti e viaggiatori, e può comportare ritardi, cancellazioni o variazioni sugli orari dei treni regionali, Intercity, Frecce e altri servizi.

Diverse organizzazioni sindacali hanno proclamato la mobilitazione, sottolineando la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori e migliorare le condizioni operative. Anche se il personale di macchina o di bordo non partecipa direttamente, i lavori di manutenzione sono fondamentali per la sicurezza e la continuità del servizio, quindi gli effetti possono essere indiretti ma significativi.

11 aprile 2026: sciopero nazionale del personale RFI

La principale data da segnare in agenda è sabato 11 aprile 2026, quando il personale RFI Impianti Manutenzione Infrastrutture sarà in sciopero per 24 ore. Tra le sigle sindacali coinvolte ci sono l’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e i Cobas Lavoro Privato / Coordinamento Ferrovieri.

Durante la giornata, i treni potranno subire ritardi, cancellazioni e modifiche di orario, in particolare sulle tratte con maggiore traffico o lavori programmati. Gli effetti indiretti della mobilitazione possono coinvolgere l’intera rete, anche dove non sono previsti scioperi del personale di bordo, rendendo necessario un monitoraggio attento da parte dei viaggiatori.

Consigli pratici per affrontare gli scioperi

Per chi viaggia in treno l’11 aprile 2026, è consigliabile seguire alcune precauzioni:

Verificare lo stato del treno sul sito ufficiale di Trenitalia o Trenord nelle 24-48 ore precedenti la partenza.

Consultare l’elenco dei treni garantiti, pubblicato dalle aziende ferroviarie.

Prevedere margini di anticipo per partenze e coincidenze.

Monitorare gli aggiornamenti ufficiali tramite app e canali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Seguendo queste indicazioni, i pendolari e i viaggiatori potranno ridurre i disagi e organizzare meglio i propri spostamenti durante lo sciopero nazionale del personale RFI in aprile 2026.