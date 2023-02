Un adorabile gatto che sembra un manga e fa impazzire i social: Il Munchkin

È un gatto per il quale i social impazziscono. Il motivo è semplicissimo: il Munchkin è adorabile.

Di dimensioni minute e dalle movenze non proprio “feline”, a causa della misura ridotta delle sue zampe, sembra più un cartone animato manga che un gatto vero. Ma è proprio questo il punto distintivo del Munchkin e che ne lo ha reso il protagonista dei video più cliccati nella categoria gatti in praticamente tutti i social. Non fatevi però ingannare dalle loro misure minute: sono molto intelligenti e, a differenza di molte altre razze feline domestiche, possono essere addestrati a svolgere piccole attività come recuperare un giocattolo o aprire una porta.

Una storia fantastica come gli anni ’80 La storia della razza Munchkin è piuttosto recente e ha inizio negli anni ’80, quando una gatta randagia con le gambe corte fu trovata a Rayville, una piccola città della Louisiana. Questa gatta di nome Blackberry, insieme ai suoi cuccioli con le stesse caratteristiche fisiche, attirò l’attenzione di Sandra Hochenedel, una maestra di musica che stava passando le vacanze in Louisiana. Sandra rimase affascinata dai gattini con le gambe corte e decise di portarne uno con sé a casa. Il gattino, a cui diede il nome di Blackberry Junior, crebbe e iniziò a produrre cuccioli anch’essi con le gambe corte. Con il passare degli anni, Sandra cominciò a pensare che questa caratteristica fisica così particolare potesse essere ereditaria, e decise di cercare un esperto in genetica felina per approfondire l’argomento. Si rivolse così alla dottoressa Solveig Pflueger, una veterinaria e genetista di gatti che confermò la sua ipotesi. Dopo molti anni di studio e selezione, i Munchkin furono presentati al grande pubblico nel 1991 alla mostra felina di Madison Square Garden a New York. Lì, suscitarono subito grande interesse e ammirazione per le loro gambe corte e il loro carattere amichevole. Nonostante inizialmente ci fossero alcune polemiche riguardo alla salute e al benessere dei Munchkin, la maggior parte delle associazioni felina riconobbe ufficialmente la razza nel 1995, e oggi i Munchkin sono considerati una razza a tutti gli effetti e godono di grande popolarità in tutto il mondo. Da allora, questa razza è stata riconosciuta dalla The International Cat Association (TICA) nel 1995 e dalla Cat Fanciers’ Association (CFA) nel 2003.

Corpo minuto e carattere giocoso

Di taglia media e con un peso che varia dai 2,5 ai 5,5 chilogrammi, a seconda del sesso e della struttura corporea il Munchin ha le dimensioni perfette per la vita da appartamento. La caratteristica più distintiva dei Munchkin è la loro statura bassa, dovuta alle gambe corte. Hanno una lunghezza del corpo che va dai 30 ai 40 centimetri e un’altezza al garrese che varia tra i 15 e i 25 centimetri. Questa statura bassa può fare pensare che i Munchkin siano gatti delicati o fragili, ma in realtà sono animali robusti e resistenti. Nonostante la loro statura, i Munchkin sono agili e veloci, e sono in grado di saltare e arrampicarsi con abilità. Tuttavia, a causa delle loro gambe corte, potrebbero avere qualche difficoltà a raggiungere le superfici più alte rispetto ad altri gatti. In ogni caso, i Munchkin sono gatti pieni di vita e di energia, e sono adatti a vivere sia in appartamento che in una casa con giardino.

Costo di un cucciolo di Munchkin in Italia

l prezzo di un cucciolo di Munchkin in Italia può variare in base a diversi fattori come la rarità del colore, la qualità genetica e la reputazione dell’allevatore. In media, un cucciolo di Munchkin può costare tra i 700 e i 1500 euro.

È importante considerare che l’acquisto di un cucciolo di Munchkin deve essere una scelta consapevole e ponderata. Non solo il prezzo iniziale può essere elevato, ma i Munchkin richiedono anche cure e attenzioni particolari per mantenere la loro salute e benessere.

Inoltre, è fondamentale scegliere un allevatore serio e affidabile che rispetti gli standard etici e sanitarie nella cura dei suoi gatti. Prima di prendere la decisione di acquistare un cucciolo di Munchkin, è sempre consigliabile informarsi e fare ricerche su questa razza e sugli allevatori disponibili in Italia.

Carattere e cure

Il carattere dei Munchkin è molto amichevole e giocherellone. Sono gatti socievoli e affettuosi che amano stare in compagnia delle persone e degli altri animali domestici. Sono noti per essere estremamente curiosi e avventurosi, e sono sempre alla ricerca di nuove esperienze. Sono gatti molto intelligenti e possono essere addestrati a svolgere piccole attività che altri gatti non prenderebbero neanche in considerazione. Inoltre, i Munchkin sono noti per essere molto vocali e comunicativi. Amano comunicare con i loro proprietari con miagolii, ronzii e suoni diversi, e possono essere molto espressivi e divertenti.

Per quanto riguarda le cure, il Munchkin ha bisogno di essere spazzolato regolarmente per prevenire la formazione di nodi nella sua pelliccia corta. Inoltre, ha bisogno di un’alimentazione equilibrata e di esercizio fisico quotidiano per mantenere la salute.

In chiusura, possiamo dire che i Munchkin sono dei gatti davvero unici con le loro gambe corte e il loro carattere giocherellone. Quindi, se state cercando un compagno felino che vi farà aprire il cuore ogni giorno, questa è sicuramente la razza giusta per voi!