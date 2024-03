Sente un miagolio al telefono col veterinario e riconosce il suo gatto smarrito

Sente un miagolio per telefono e riconosce il suo gatto smarrito. Teatro della vicenda è l’Inghilterra dove una signora, Rachael Lawrence, durante una chiamata col veterinario, ha riconosciuto in sottofondo un miagolio a lei familiare. In clinica, in effetti, era stato appena portato un gatto randagio, almeno così si pensava, trovato in strada. Rachel allora, già mamma di tre bambini e padroncina di due gattini, dopo aver sentito il miagolio è uscita frettolosamente di casa e, chissà se si sarà ricordata almeno di prendere il giaccone, ha immediatamente raggiunto lo studio veterinario. Qui la sorpresa, bellissima. Dopo il ritrovamento nello studio si è un po’ festeggiato. La signora ha anche convocato, seduta tante, i suoi tre figli. “Era davvero piena di gioia – racconta il medico -. Lei già dal telefono aveva riconosciuto il suo gattino”.