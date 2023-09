Toscana, la proposta di legge: tumulare le ceneri dell’animale con il padrone

“Un legame forte in vita che è giusto che prosegua anche dopo la morte. Per questa ragione ho proposto una modifica alla legge regionale n. 29 del 2004 per permettere di tumulare le ceneri dell’animale d’affezione insieme a quelle del padrone deceduto”. E’ stata illustrata in terza commissione la proposta di modifica di Legge del vicepresidente e consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi.

Tumulare le ceneri dell’animale con il padrone. La proposta di legge

“Se questa modifica verrà approvata, e conto che lo sia, cani, gatti o altri animali potranno restare accanto al padrone anche dopo la morte, riposando nello stesso luogo di sepoltura. La società odierna – afferma Ulmi- già nel modo della definizione dell’animale, cioè da ‘affezione’, denota una sensibilità crescente che è maturata nel corso degli anni. Oggi, e lo dico da proprietario di un cane, che ha provato la gioia di condividerne la quotidianità, ma anche il dolore della perdita, l’animale da affezione fa ormai parte della famiglia e tutte le normative che ne regolano la vita tendono a garantirne il benessere. Molti proprietari sarebbero ben felici di poter riposare con il loro amico o i loro amici, potendone tumulare le ceneri, che molto spesso vengono conservate e custodite, nello stesso luogo di sepoltura dopo che questi sono deceduti”. Da qui la proposta. “Crediamo – afferma ancora Ulmi- che questa modifica rappresenti un vero e proprio atto di civiltà verso la persona e verso l’animale, che in molti caso aiuta anche a lenire il dolore provato per la perdita”.