Un delfino esce dalla piscina e finisce sugli spalti, lo staff interviene e lo salva VIDEO

Un delfino è uscito dalla piscina ed è finito sugli spalti. Questo quel che si vede in un video girato in un parco acquatico a Minsk, in Bielorussia. Per fortuna poi lo staff del parco acquatico, tra gli applausi del pubblico, è riuscito a riportare l’animale in acqua.

Sebbene i delfini respirino ossigeno, fuori dall’acqua rischiano di morire per surriscaldamento. Non è chiaro cosa abbia portato il delfino a uscire fuori dall’acqua, anche se l’organizzazione benefica per il benessere degli animali Dolphin Project che ha pubblicato il video spiega che non è la prima volta che succede qualcosa del genere.

Un portavoce dell’organizzazione benefica ha detto che “comportamenti anomali dei delfini, delle orche, dei beluga e di altri cetacei in cattività sono stati documentati innumerevoli volte. C’è chi è saltato fuori dalle vasche, chi ha sbattuto la testa contro muri o cancelli o chi ha galleggiato lentamente per temi prolungati. E per questo non dovrebbero vivere in parchi acquatici”.