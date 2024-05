La storia di Demi Pagliarini, residente a Desenzano del Garda, è una delle tante che mettono in evidenza le difficoltà economiche e sociali affrontate da molte persone, spesso complicate dalla presenza di animali domestici dipendenti dal loro sostegno. Demi, cinquantanovenne senza lavoro dal 2011, ha mantenuto e curato una famiglia numerosa di gatti, arrivando a ospitarne ventisette nella sua abitazione. Nonostante le difficoltà finanziarie, ha continuato a prendersi cura di loro, pagando il cibo e le cure veterinarie. Tuttavia, la sua situazione economica precaria ha comportato l’accumulo di debiti di affitto, portandola ora a rischiare lo sfratto.

Il Comune di Desenzano sembra non aver ancora trovato una soluzione adeguata per la situazione di Demi e dei suoi gatti, anche se si propone di trasferire temporaneamente gli animali in un gattile mentre la donna cercherà un’altra sistemazione. Tuttavia, Demi si oppone a questa proposta, temendo per il benessere dei suoi amici felini e sostenendo che senza di lei potrebbero morire.