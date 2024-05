L’apericena solidale di ALFA per aiutare cani e gatti abbandonati che vivono in gabbia

L’associazione ALFA Love For Animals ha organizzato un apericena solidale per sostenere la lotta al randagismo e per aiutare le migliaia di cani e gatti abbandonati costretti a vivere chiusi in gabbia nei vari canili del Lazio. L’evento avrà luogo sabato 1 giugno a Roma presso il ristorante Domus Ristora, Via Casilina 644. Come riporta ALFA sul proprio sito “sabato 1 giugno ci incontriamo a Roma per immergerci nelle storie a lieto fine, raccontate da chi realizza grandi piccoli miracoli di rinascita. Una mostra fotografica ci guiderà in un viaggio emozionante, alla scoperta di come gli occhioni da canile si trasformino in sguardi di riconoscenza. Partecipa insieme a noi, trascorri qualche ora in compagnia di tutti i volontari di ALFA, per conoscere la storia dei nostri amici a 4 zampe che ora vivono felici ed entra in contatto con i nostri progetti che ogni giorno portiamo avanti per vedere rispettati i diritti fondamentali degli animali abbandonati. Sarà un incontro informale e pieno d’amore, racconti e gioia”.

Ecco i dettagli sull’appuntamento:

Sabato 1 giugno 2024 dalle 18:00 alle 21:30 presso il ristorante Domus Ristora, Via Casilina 644, 00177 Roma. La donazione di €23 per partecipare include il menù apericena (clicca qui per il menù) e comprende una donazione simbolica per gli animali abbandonati. Il menù bimbi è fino ai 10 anni, con una donazione minima di €13 e include pasta al pomodoro, acqua e Coca Cola. La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare a questo link.