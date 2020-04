Coronavirus, arriva il vaccino anti infodemia e fake news: il libro Covid-19 il virus della paura

ROMA – Centinaia di persone negli Stati Uniti hanno davvero ingerito disinfettanti, dopo il “suggerimento” dato dal presidente Donald Trump, registrando un picco di ricoveri e chiamate ai centri antiveleno.

È questa la misura di quanto possa esser pericoloso il contagio da notizie false spesso anche innescate dall’ossessiva ricerca di notizie, ovvero la infodemia.

Da Consulcesi arriva “il vaccino contro le fake news”, una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni e uno strumento prezioso in vista della fase 2.

È il primo libro, anche in formato e-Book, espressamente dedicato al contrasto della infodemia e delle bufale.

Si intitola ‘Covid-19 il virus della paura‘: una raccolta di autorevoli interventi che descrive l’origine del virus, – dal paziente zero alla ‘Cassandra’ di Whuan, – basandosi su fonti scientifiche accreditate e fugando ogni dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su altre fake news in circolazione.

A firmare il libro sono l’infettivologo Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma, e lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, esperto di disturbi fobico-ossessivi.

“L’infodemia, cioè la diffusione indiscriminata e senza controllo di notizie di ogni tipo, ha avuto l’effetto di generare psicosi e paura nelle persone – ha spiegato Massimo Tortorella, presidente Consulcesi –. Mentre il vaccino è in attesa di essere scoperto, Consulcesi ha messo a disposizione il primo ‘vaccino anti fake news’”.

“Da sempre al fianco della classe medica, – prosegue Tortorella – il nostro obiettivo è dare un doppio contributo al contrasto della pandemia: da un lato, affiancare le istituzioni e i sanitari a fare chiarezza sulla pandemia combattendo le notizie false e allarmistiche, dall’altro lato, sostenere economicamente medici e operatori sanitari, donando l’intero ricavato dei proventi del libro alla Protezione Civile, così come abbiamo già donato 1 milione di euro in mascherine e DPI. Questa operazione prevede anche altri progetti in uscita: una collana Ecm interamente incentrata sul coronavirus e a seguire il docufilm, trasposizione cinematografica del libro”.

Nel testo, edito da Paesi Edizioni da un’idea di Massimo Tortorella di Consulcesi, molto spazio è dedicato anche a raccontare il lavoro e il sacrificio di tanti medici e degli operatori sanitari in prima linea per curare le vittime del più grande contagio della storia.

La storia è protagonista nel libro, con un’analisi comparativa della pandemia da Covid-19 con Sars ed Ebola.

Il libro è già disponibile in formato e-Book al costo di 4,99 €, a breve anche in lingua inglese e i proventi saranno devoluti interamente alla Protezione Civile.

In copertina, l’opera Infermiera con l’orecchino di perla dell’artista italiana Lady Be, rielaborazione del celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer La ragazza col turbante, meglio nota come La ragazza con l’orecchino di perla, che veste i panni di un’infermiera che indossa una mascherina, simbolo inconfondibile della nuova quotidianità.

L’opera è stata battuta all’asta lo scorso 2 aprile per 6.500 euro. L’intero importo è già stato donato agli ospedali e alla Croce Rossa.

Per info sul progetto e per acquistare il libro: https://covid-19virusdellapaura.com.