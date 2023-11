Gesù ammonisce contro l’ipocrisia umana, le regole non devono essere uno schermo dietro cui ascondere il male che fsccisamo.

Prosegue la raccolta, selezionata dai Vangeli, delle parole direttamente attribuite a Gesù Cristo: Gesù parlava così, nel Vangelo le sue parole più belle.

“State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente.

“Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

“E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente.

“Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”. (Mt)

La rivoluzione culturale di Gesù è in questo altro episodio, riferito da Marco in quello che è considerato il Vangelo più antico.

Membri dell’establishment del tempo, noti come scribi e fsrisei, notarono che “alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate.

I “farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame “.

In realtà si tratta di una prescrizione igienica elementare, applicata ancor oggi come misura anti covid. All’epoca di Gesù l’igiene generale doveva essere scarso. Per farla entrare meglio nella testa degli uomini, gli antichi vestirono la norma come precetto religioso anche se, come Gesù dimostra, con la fede c’entra poco.

“Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?».

“Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:

Questo popolo mi onora con le labbra,

ma il suo cuore è lontano da me.

Invano essi mi rendono culto,

insegnando dottrine che sono precetti di uomini.

“Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E aggiungeva: «Siete veramente abili nell’eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione”.

E allora, “chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo».

“Tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella latrina”.

«Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo». (Mc)

Gesù parlava così, nel Vangelo, le sue parole più belle: una raccolta, delle frasi che colpiscono ancora nel 2023

La rivoluzione di Gesù, i nuovi comandamenti: chiedete e vi sarà dato, quanto volete che vi facciano voi fatelo

Gesù risponde: come saremo alla resurrezione? come angeli nei cieli, né mogli né mariti, sono uguali ad angeli