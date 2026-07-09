Il 9 luglio 2006, vent’anni fa, l’Italia si laureava per la quarta volta Campione del Mondo dopo il successo ai calci di rigore nella finale di Berlino contro la Francia. Riviviamo insieme la sequenza dei rigori che ci portarono sul tetto del mondo.

Per l’Italia si trattava di esorcizzare i fantasmi dei rigori di Usa ’94 e Francia ’98. La sequenza azzurra fu impeccabile, con cinque rigori su cinque messi a segno, nell’ordine, da Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso. L’unico errore della serata portò la firma di Trezeguet, il cui tiro finì sulla traversa.