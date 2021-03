Adidas regala scarpe per la Festa della Donna, il messaggio truffa su WhatsApp per l’8 marzo

Nel giorno della Festa della Donna di oggi 8 marzo, gira su WhatsApp un messaggio che parla di un regalo da parte di Adidas (un paio di scarpe gratis). Ma è solo una truffa da parte di alcuni hacker.

Il modus operandi degli hacker è un messaggio contenente un link che porta ad una pagina di phishing. La pagina replica il sito dell’azienda, in questo caso Adidas, che può sembrare quella reale agli occhi degli utenti meno attenti. Aperto il link c’è il messaggio dove si spiega che se si è disposti a pagare le spese di spedizione a casa c’è un regalo gratis come delle costose scarpe. Spese che vanno pagate anticipatamente con la carta di credito, l’obbiettivo degli hacker.

Il messaggio truffa su WhatsApp nel giorno della Festa della Donna

Il messaggio truffa ha iniziato a circolare a pochi giorni dalla Festa della Donna. Nel messaggio si promette un paio di scarpe gratis, con la sola richiesta di collegarsi al sito di Adidas per pagare la spedizione a casa. Il sito non è quello di Adidas, ma solo una replica ben fatta. I costi di spedizione poi sono irrisori e, a chi pensa che nella peggiore delle ipotesi si possono perdere solo pochi euro, non è così.

Accettando il rischio si può vedere il proprio conto prosciugato. Infatti, per pagare la spesa di spedizione, bisogna inserire nome e cognome, numero e CVV della carta di credito. Tutti dati che verranno poi sottratti attraverso la pagina fake. Dati che gli hacker utilizzeranno poi per prosciugare il conto corrente del malcapitato.

Come spiega Libero Tecnologia, è sempre meglio attivare l’autenticazione a due fattori 3D Secure per tutti gli acquisti fatti con carta di credito, anche di importo minimo. Un sistema per non dover vedere il proprio conto azzerato.