Giornali in crisi, ecco i nuovi numeri: sono i dati di vendita delle copie in edicola e digitali dei quotidiani italiani nel mese di febbraio 2024 a confronto col febbraio 2023 come pubblicati da ADS, Accertamento Diffusione Stampa. Nove numeri che fanno paura: nell’ordine i dati del 2024 vs 2023 e percentuale di calo.

Vendite in edicola: 1.095.086 vs 1.209.535, – 9,4%. Abbonamenti carta: 95.635 vs 101.608, 6%. Copie digitali: 358.538 vs 365.291, 1,6%

ADS dal 1975, mese dopo mese, rende note le diffusioni dei giornali italiani.

Erano oltre i 5 milioni le copie vendute allora, sono poco più di un milione le copie vendute oggi in Italia.

La crisi dei giornali è comune all’Europa e all’America del Nord. sbagliò solo l’anno. Doveva essere il 2015, ora qualcuno ha spostato la data al 2038, anno che dovrebbe vedere problemi anche per i computer

Arthur, Sulzberger. nel 2010 predisse che “il New York Times ”prima o poi” non sarà più stampato,

Difficile definire le vere dimensioni dei mercati in Sud America, India e Cina (qui si vendono più di 100 milioni di copie al giorno), dove la crisi generata da internet si contrappone allo sviluppo culturale in corso.

In Giappone, il mitico Asahi Shinbun è scesco dai 7,9 milioni di copie del 2010 ai 4,7 milioni del 2021.

Paradigma è Bild, il quotidiano popolare tedesco fra i più diffusi in Europa e in Occidente: è sceso dai 4 milioni di copie del 1993 a 1,150,181 del 2021 (+458,952 copie digitali, registrate nel 2020).

Le cifre italiane parlano chiaro, la crisi è grave, le copie vendute calano di un 10 per cento all’anno. Di questo passo fra una decina di anni i giornali come simo abituati a vedere non ci saranno più.

I giornali italiani non sono nuovi a crisi esistenziali. Alla fine degli anni ’50, quando aveva inizio il boom economico, arrivò la televisione e Mke Bongiorno stroncò la crescita. Altro fattore di crisi fu il prezzo di vendita. Inoltre i costi crescenti ereditati dai privilegi concessi ai tipografi dal fascismo stavano soffocando il settore.

Le leggi del 1981 e del 1987 segnarono l’avvio di una forte ripresa e di un quarto di secolo di benessere.

Cosa succederà ora? Il bisogno di informazione è largamente soddisfatto dai siti internet gratuiti degli stessi giornali. Fare pagare per notizie che comunque si trovano gratis on line è problematico. Resta il bisogno di informazioni selezionate e interpretate che è tipico della classe dirigente. Il bisogno è in parte soddisfatto, in modo acritico, dalle rassegna stampa, che negli ultimi 30 anni hanno costituito un altro fattore di crisi dei giornali in Italia.

I numeri riportati nelle tabelle qui sotto, tratti dai bollettini ADS, parlano chiaro. Calano le vendite di copie di carta, calano purtroppo anche le vendite delle stesse copie in versione digitale. Troppi errori tecnici (Repubblica) forse ma anche penso sia necessario un ripensamento sui contenuti, dalla grafica, ormai fuori del tempo se mai ci è stata dentro, alla presentazione delle notizie, forse ormai lontana da quello che vogliono i nuovi lettori.

“Segno, pe’ Dio, che nun je torna bene” direbbe G. G. Belli.