Google Italia, le parole più cercate nel 2020: Coronavirus, Dpcm, come fare il pane in casa… (Foto d’archivio Ansa)

Quali sono le parole più cercate su Google in Italia nel 2020? Tutte parole legate, in un modo o nell’altro, al Coronavirus. Alla malattia, ai rimedi, alle misure del governo per fare fronte all’emergenza.

E così ci ritroviamo Coronavirus, amuchina, congiunti, contagi, nuovo Dpcm, smart working. Ma anche Weschool per la didattica a distanza, Rsa, Protezione civile, come fare il pane in casa e lo Spid.

Poi, tra smart working e lockdown, è aumentanto anche il tempo sullo smartphone. E sono aumentate le ricerche su Google, di conseguenza. ricerche su cose specifiche. Cosa sono i congiunti? Cosa dice il Dpcm? Come fare il pane in casa?

Parole più cercate su Google: Un Anno di Ricerche 2020

Google pubblica come di consueto “Un Anno di Ricerche 2020“. Tra le parole più digitate negli ultimi 12 mesi anche Diego Armando Maradona e Gigi Proietti. E il Covid è presente pure nel 2020 di Twitter, insieme alla politica italiana e internazionale.

Le parole chiave della pandemia ci sono tutte nelle ricerche emergenti degli italiani su Google. Così come le domande in tema coronavirus che gli utenti hanno rivolto al motore di ricerca in quest’anno che sta finendo.

“Perchè si chiama Covid 19”, “Perchè in Germania pochi morti” sono tra gli interrogativi posti a Google. Fuori dal tema coronavirus c’è “Perché votare sì al referendum”.

Le ricerche per il fai da te

Nelle ricerche per il “fai da te”, spiccano l’amuchina, la tinta per i capelli, il taglio di capelli per uomo. Tra i “Come fare” ci sono il pane in casa, le mascherine antivirus, la pizza, il tampone, la domanda per il reddito d’emergenza e lo Spid. Una ricerca, quest’ultima, che tornerà utile in questi giorni poichè serve anche per aderire al piano Cashback del governo.

Come l’anno scorso, è curioso notare che anche quest’anno ci sono moltissime persone che hanno cercato su Google come si costruisce un pollaio. Nei “Cosa significa” ai primi posti ci sono le parole pandemia, Mes e Dpcm, ma anche Black Lives Matter, il movimento attivista nato all’interno della comunità afroamericana.

I personaggi più cercati su Google nel 2020

Tra i personaggi del 2020 che hanno segnato il picco di traffico sul motore di ricerca ci sono Alex Zanardi, che lo scorso 19 giugno ha avuto un grave incidente durante una gara di handbike, e Silvia Romano la cooperante italiana rapita in Kenya nel 2018 e liberata lo scorso maggio. Poi i due sfidanti delle elezioni Usa, Donald Trump e Joe Biden; ma anche Kamala Harris, Giuseppe Conte ed Elon Musk, l’eccentrico imprenditore di Tesla e Space X.

Gli utenti hanno poi consultato Google in occasione dei grandi addii, nel mondo dello spettacolo e non solo. Ai primi posti ci sono i due fuoriclasse Maradona e Kobe Bryant, poi Gigi Proietti, morto a inizio novembre nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Ennio Morricone, Ezio Bosso, Sean Connery e anche Jole Santelli. È stato molto cercato anche George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis a maggio mentre veniva arrestato con violenza dalla polizia e da cui hanno avuto inizio proprio le proteste del movimento Black Lives Matter.

Gli eventi più cercati su Google nel 2020

Tra gli eventi più digitati dagli italiani nel 2020 ci sono infine il Campionato di serie A, le elezioni Usa e il Festival di Sanremo. Il report di Google sul 2020 non è l’unico che arriva in questo periodo dell’anno da parte di una piattaforma tecnologica. Anche Twitter ha redatto il suo, mettendo in fila gli hastag e i tweet più popolari in questi 12 mesi.

C’è la politica, con Toti e Salvini in testa, che fa da padrona nella top dei tweet con commento, mentre gli hastag più diffusi sono quelli che declinano il tema coronavirus. Nella politica internazionale al top di Twitter in Italia ci sono Kamala Harris, subito seguita da Greta Thunberg. (Fonte Ansa)