In India, la top model e attrice Poonam Pandey ha scelto un modo controverso per farsi notare e far notare la nobile causa che promuoveva. Ha fatto circolare la notiza di essere morta a seguito di un cancro all’utero: quindi ha rivelato che si trattava di una trovata nell’ambito di una campagna per sensibilizzare sulla prevenzione con il Pap test.

Poonam Pandey inscena morte di cancro per promuovere il Pap Test

“Poonam Pandey ha combattuto con coraggio la malattia ed è morta”, sospirava laconico il falso annuncio mortuario sul suo account Instagram.

Inevitabile e partecipato cordoglio tra i suoi follower, un milione e 300 mila, si dice. Centinaia i messaggi accorati delle star di Bollywood, la voce a lei dedicata su Wikipedia subito aggiornata. Nel fine settimana la Pandey si è poi ripresentata viva ed in salute, ed ha motivato la sua scelta con l’invito a tutte le donne a fare il Pap test.

Scontata la reazione degli utenti sui social. La Pandey non conosce etica, tratta con superficialità temi importanti come la morte, etc…

Il tumore all’utero è il secondo più frequente tra le donne indiane dopo quello al seno. Causa ogni anno la morte di 77 mila donne.