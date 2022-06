Le novità di Apple, che useremo nel prossimo iPhone 14

Durante l’evento di apertura della conferenza mondiale per gli sviluppatori di Apple, sono state presentate tutte le novità e le funzionalità che troveremo nei prossimi modelli di iPhone e che potremo utilizzare con gli aggiornamenti di iPad e dei computer Mac. Ogni anno, nel mese di giugno, Apple chiama a raccolta gli sviluppatori che producono applicazioni per i suoi sistemi operativi e presenta le soluzioni che potranno essere sfruttate nei nuovi software.

Quest’anno, dopo due edizioni realizzate in formato digitale, Apple ha nuovamente aperto gli spazi della sua sede di Cupertino, accogliendo una selezione ristretta di sviluppatori. Nel corso dell’ evento di presentazione di iOS 16 , sono state spiegate molte delle funzionalità che useremo nel nuovo iPhone 14, ma che saranno a disposizione anche di molti altri utenti, quelli che oggi usano una delle versioni esistenti del cellulare di Apple.

Uno dei punti di forza dello smartphone più venduto al mondo è rappresentato infatti dalla sua longevità e dalla possibilità di installare nuove versioni del sistema operativo, che aggiungono funzionalità non disponibili al momento dell’acquisto.

Apple ha presentato anche un nuovo processore per i computer, due nuovi modelli di Mac, le evoluzioni del sistema operativo di iPad e di Apple Watch, ma noi oggi ci concentriamo esclusivamente su tutto quello che vedremo in futuro su iPhone.

Cosa cambia in iOS 16

Una delle novità più importanti riguarda la schermata di blocco, che leggiamo ogni volta che accendiamo il telefono e può fornire informazioni molto preziose. Partendo da questo presupposto Apple ha deciso di rinnovare completamente il “lockscreen”, dando la possibilità di personalizzarlo, sfruttando le proprie fotografie, che possono essere modificate con pochi click.

Vengono cambiate anche le notifiche, che ora sono visualizzate con un effetto a rotazione, perché non vadano ad occupare uno spazio eccessivo sul display. Grazie a tutte queste novità, il lockscreen diventa più funzionale e si può personalizzare in funzione dei diversi momenti della giornata e delle diverse modalità di utilizzo del cellulare.

Nella prossima versione del sistema operativo verranno introdotte importanti novità per i messaggi, che si potranno modificare anche dopo la loro spedizione, mentre un’altra novità rilevante è legata alla dettatura vocale, che si potrà usare in combinazione con la tastiera. Questo permetterà di dettare una parte di testo, aggiungere con la scrittura tradizionale parole che potrebbero essere male interpretate dal telefono, quindi riprendere la dettatura senza bisogno di premere alcun pulsante e accelerando notevolmente tutte le operazioni di scrittura.

Parental Control più semplice e più efficace

iPhone avrà inoltre nuovi strumenti per il controllo parentale: questo è argomento molto delicato e rientra nel tema più ampio della cultura digitale, che impone di avere attenzione quando si fornisce ai più piccoli uno strumento utile, ma potenzialmente molto pericoloso, come il cellulare.

Grazie alle novità introdotte ieri, per i genitori sarà più facile gestire il controllo dei dispositivi che all’interno della famiglia vengono usati da minori. Ci sarà un centro di controllo semplificato, che permetterà di stabilire l’età di ciascun componente della famiglia, regolando di conseguenza l’accesso ai contenuti. Tutte le richieste che i componenti della stessa famiglia faranno per l’estensione del tempo davanti allo schermo o l’accesso a contenuti teoricamente dedicati a persone più adulte, arriveranno all’interno dell’applicazione messaggi e basterà un clic per accordare i permessi oppure respingerli.

Apple Pay permetterà di pagare in quattro rate senza interessi qualunque acquisto verrà fatto sfruttando il servizio di pagamento di Apple. Negli Stati Uniti e nei paesi in cui questo servizio verrà abilitato, sarà addirittura possibile tracciare il proprio acquisto fatto con Apple Pay direttamente dalla schermata di blocco del telefono senza dover sfruttare il servizio di tracking dei corrieri.

Molto interessante anche l’opzione che permette di creare una libreria di foto condivisa con altre persone, a cui possono accedere fino a sei persone, ciascuna delle quali può contribuire caricando e modificando le immagini.

CarPlay rivoluzionerà le nostre auto

Tra le novità presentate ieri, quella di CarPlay è probabilmente una delle più dirompenti, anche se al momento è stata mostrata solo un’anticipazione di ciò che accadrà in futuro: Apple CarPlay, infatti, non sarà utilizzato solo per riprodurre la schermata di iPhone sul sistema di bordo dell’automobile, ma sarà in grado di gestire il controllo di tutte le funzioni della stessa auto, comprese quelle della climatizzazione, della radio di bordo e potrà raccogliere anche tutte le informazioni tecniche prodotte dal veicolo su velocità e prestazioni.

Sono già diversi produttori che hanno aderito a questo progetto e nei prossimi anni cominceremo a vedere le prime automobili che funzioneranno con un vero e proprio sistema operativo in grado di controllare completamente le auto di Mercedes, Audi, Porsche, Renault e molti altri.

La smart home entra in una nuova era

Durante l’evento di presentazione delle novità software di Apple, è stata lanciata un’altra innovazione fondamentale. Apple HomeKit, la piattaforma per la smart home, sarà compatibile con il linguaggio Matter, sviluppato da un consorzio di decine di produttori di tecnologia, con l’obiettivo di far parlare ed interagire tra loro anche dispositivi realizzati da marchi diversi con applicazioni di gestione differenti.

Grazie a questo nuovo protocollo, i diversi dispositivi potranno interagire tra loro in modo efficiente: Apple HomeKit potrà collegarsi a tutti questi oggetti e permettere un utilizzo più sofisticato, facendo ad esempio interagire i sistemi di sicurezza con quelli di apertura e chiusura dei serramenti elettrici.

Quando un sensore perimetrale del marchio “A” rileverà la presenza di una persona, i motori elettrici del marchio “B” chiuderanno tutti i serramenti, con un coordinamento che non richiederà alcuna esperienza di programmazione.

Quando potremo usare il nuovo sistema operativo di Apple?

Tutte le novità che sono state presentate con la conferenza degli sviluppatori di Apple sono già disponibili in versione beta per gli sviluppatori: il rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo sarà prevedibilmente fissato per la fine del mese di settembre, quando molto verosimilmente verranno lanciati i nuovi iPhone 14.