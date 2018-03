ROMA – E’ morto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli Luigi Necco, decano dei giornalisti sportivi, volto indimenticabile a 90° Minuto quando seguiva il Napoli di Maradona ai tempi d’oro dei due scudetti.

Necco era un grande giornalista, i suoi collegamenti dal San Paolo gli hanno dato anche la popolarità. E’ deceduto per una grave insufficienza respiratoria. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio.

In Rai ha potuto seguire anche la sua passione per l’archeologia, con il programma “L’occhio del Faraone”, come giornalista ha firmato alcuni reportage sulla camorra, ricevendo minacce. Un pezzo di storia della televisione e del calcio italiano, un affabulatore discreto e competente, un signore del giornalismo.