PagineGialle.it cambia veste: la svolta locale all’insegna delle attività nelle tue vicinanze

Italiaonline, principale internet company italiana, rinnova e aggiorna uno dei suoi brand più famosi e amati: PagineGialle.it, la directory che ogni giorno mette in contatto milioni di persone e imprese e le cui performance continuano a registrare numeri da record: 6.4 milioni di Utenti Unici mese*, una media di 4.5 milioni di ricerche effettuate e 3 milioni di schede azienda**, con una crescita di +130 % nel 2021 vs 2020 nelle ricerche su Google***.

Italiaonline rinnova Pagine Gialle: la nuova versione online

Nella nuova versione online, PagineGialle si presenta come local hero, con una veste grafica dallo stile chiaro, fresco e moderno, in grado di attrarre un numero di utenti ancora maggiore, per generare sempre più contatti di prossimità per imprese e professionisti.

Il restyling mette l’accento sul carattere “locale” di PagineGialle, come sottolineato dal claim della home page, “Trova tutto a due passi da te”, e mira a semplificare l’esperienza dei suoi tanti utenti. Grande attenzione è stata dedicata all’esperienza “mobile first”, per rispondere con velocità alle esigenze di quanti utilizzano il servizio in mobilità.

La nuova dimensione locale di PagineGialle.it

La nuova homepage invita ad utilizzare la ricerca di PagineGialle.it per trovare tutte le risposte che si cercano nelle proprie vicinanze; la nuova iconografia dà maggiore enfasi alle categorie più ricercate. Nella nuova pagina dei risultati della ricerca sono stati ottimizzati i filtri per semplificarne l’utilizzo.

Le azioni per contattare le aziende (Chiama, Scrivici, Preventivo) hanno ora maggiore evidenza attraverso il colore e il nuovo stile grafico, così come la mappa, ora maggiormente intuitiva.

Il nuovo profilo Azienda offre sempre più rilievo ai contenuti fotografici e video, con moduli pensati appositamente in abbinata al servizio InRete, recentemente lanciato sul mercato e indirizzato a tutte le imprese che vogliono presentarsi online e interagire al meglio con i propri clienti: un modulo Coupon (che consente alle aziende di offrire uno sconto agli utenti di PagineGialle) e il “Social Wall” (per le imprese più attive sui social, con visibilità degli ultimi post pubblicati).

“Il nuovo PagineGialle.it è frutto di un processo di ascolto continuo dei bisogni dei nostri utenti finali e delle aziende che ci hanno scelto come partner. Diamo risposte concrete attraverso un servizio che innova, cambia e si evolve in una esperienza di ricerca pienamente digitale ma ben radicata nel territorio di riferimento”, commenta Carlo Meglio, Chief Online Directories and Local Marketplaces Officer di Italiaonline. “La nuova versione online di PagineGialle rappresenta la prima milestone di un percorso di evoluzione che porterà il brand alla realizzazione di una ‘esperienza digitale completa’ nel 2022, consentendo a chiunque stia cercando online il contatto di un’azienda, di poter richiedere informazioni puntuali, prenotare appuntamenti e verificare la disponibilità di servizi e prodotti direttamente su PagineGialle.it”.

*Fonte: Audiweb 2.0 View, powered by Nielsen, TDA Monthly Active Users Jan. 2022

** Fonte: Internal data

*** Fonte: Sistrix