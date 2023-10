Rupert Murdoch in corsa per il Telegraph: asta per la testata inglese di destra che fa gola agli americani, vendite a un milione digitale incluso

Rupert Murdoch presenta un’offerta per il Telegraph. Rupert Murdoch si è schierato per l’acquisto del Telegraph in un’asta lanciata venerdì dal proprietario temporaneo Lloyds Banking Group.

Il nonagenario magnate dei media fa parte di una dozzina di potenziali offerenti in una vendita che dovrebbe rimodellare l’industria dell’informazione nel Regno Unito e a livello internazionale. Sono stati contattati dalla banca incaricata dell’asta, Goldman Sachs, con la conferma dell’avvio formale del processo.

News UK, l’editore britannico di Murdoch, ha manifestato interesse per un’offerta nonostante l’ipotesi diffusa che il tentativo di portare il Telegraph sotto lo stesso controllo del Times e del Sun sarebbe bloccato dall’autorità antitrust.

Tuttavia, fonti di Westminster hanno ipotizzato che la rivoluzione digitale delle notizie e della loro distribuzione potrebbe indurre a una nuova riflessione sulle modalità di valutazione della concorrenza e della diversità.

L’ultima volta che ha effettuato un’analisi, nel 2019, l’Ofcom ha rilevato che The Telegraph e News UK rappresentano il 26,5% del consumo di giornali nazionali online e cartacei. Su questa base, un’acquisizione del Telegraph da parte di Murdoch creerebbe una combinazione leggermente più grande di DMGT, l’editore del Daily Mail e di Mailonline, con il 25,4% dei lettori settimanali.

Il 92enne magnate dovrebbe lasciare la carica di presidente esecutivo delle sue società alla fine dell’anno e passare il testimone al figlio maggiore Lachlan. Questa settimana un investitore attivista ha chiesto lo scioglimento dell’impero. Murdoch Sr ha molti precedenti con il Telegraph, tra cui il lancio di numerose guerre sui prezzi.

Lloyds sta vendendo anche la rivista The Spectator, che Murdoch ha manifestato interesse ad acquisire attraverso un’asta separata. Dopo una raffica di interessi iniziali, ha attirato meno potenziali offerenti rispetto al Telegraph.

La prima tornata di offerte per il Telegraph dovrebbe iniziare tra quindici giorni e durare quattro settimane. Un secondo round, con un ventaglio più ristretto, dovrebbe aprirsi dopo Natale, mentre l’asta si concluderà probabilmente all’inizio di febbraio.

Oltre a Murdoch, l’asta dovrebbe contrapporre i boss degli hedge fund Sir Paul Marshall e Ken Griffin a un consorzio guidato dall’ex direttore del Telegraph Sir William Lewis. DMGT ha aderito all’offerta, così come il gigante tedesco dell’editoria Axel Springer.

Il magnate ceco del gas e investitore del West Ham Utd Daniel Kretinsky dovrebbe partecipare all’asta, così come il gruppo di giornali locali National World e l’editore belga Mediahuis. Alcune società di private equity hanno manifestato interesse e potrebbero cercare di fornire capitale all’offerente vincente.

Si ritiene che più pretendenti si concentrino sul potenziale di crescita internazionale del Telegraph, in particolare negli Stati Uniti, dove si percepisce un vuoto nel mercato delle notizie di centro-destra.

Lloyds ha preso il controllo del Telegraph a giugno. La banca ha inviato i curatori fallimentari di AlixPartners a seguito di una controversia con i precedenti proprietari, la famiglia Barclay, per debiti di oltre 1 miliardo di sterline garantiti nei loro confronti.

Nei giorni scorsi la famiglia Barclay ha cercato di far deragliare la vendita con un’offerta di 1 miliardo di sterline per saldare il debito, sostenuta da investitori di Abu Dhabi non dichiarati. Lloyds ha respinto l’approccio e ha intrapreso azioni legali per allontanare il Telegraph dai suoi ex proprietari e da qualsiasi ulteriore controversia in vista della vendita.

Alla famiglia Barclay è stato detto che, se lo desiderano, possono partecipare all’asta. Tuttavia, anche le loro altre attività, tra cui il rivenditore online Very, sono legate a debiti contestati con i Lloyds.

Le valutazioni del Telegraph sono variate da un minimo di 300 milioni di sterline a un massimo di 1 miliardo di sterline. L’ultimo passaggio di proprietà del Telegraph risale al 2004 per 665 milioni di sterline.

Questa settimana il Telegraph ha pubblicato i dati degli abbonamenti, verificati in modo indipendente, relativi al trimestre fino a settembre. I dati hanno mostrato un aumento del 5% degli abbonamenti digitali e un totale, compresa la stampa, di 1.012.631 abbonamenti.