È morto Sergio Lepri. Direttore dell’Ansa dal 1962 al 1990, aveva 102 anni. Lepri non è stato solo uno dei giornalisti più importanti d’Italia, ma anche un grande insegnante di giornalismo.

I suoi manuali con i consigli e i “trucchi” del mestiere sono stati utilizzati da generazioni di futuri giornalisti. Nel momento in cui bisognava per esempio studiare in vista dell’esame di ammissione all’Ordine, il Lepri (nelle sue varie declinazioni e aggiornamenti) era una garanzia per la preparazione. Così come per preparare l’ammissione alla scuola di giornalismo.

La biografia di Sergio Lepri: gli anni della formazione

E’ nato a Firenze il 24 settembre 1919. Dopo aver studiato al Liceo Michelangiolo di Firenze e dopo essersi laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Firenze nel 1940, divenne sergente di fanteria durante la Seconda guerra mondiale. Dopo l’8 settembre del 1943 entrò nella Resistenza prima col Partito d’Azione, poi col Partito Liberale. Nel 1943-44 ebbe la sua prima esperienza giornalistica, redigendo il giornale clandestino del PLI fiorentino, “L’Opinione”.

Dopo la liberazione di Firenze (11 agosto 1944), fu eletto segretario cittadino del PLI, da cui uscì per fondare il movimento della Sinistra Liberale. Nel 1945 entrò nella redazione del quotidiano La Nazione del popolo, organo del Comitato toscano di liberazione nazionale. Qui fece il praticantato e nel febbraio 1946 divenne giornalista professionista. Continuò a lavorare come redattore nel quotidiano fiorentino, che nel 1947 mutò testata nel “Mattino dell’Italia centrale”, poi ancora nel 1954 diviene “Giornale del Mattino”. Lepri fu redattore capo, durante la direzione di Ettore Bernabei, fino al 1956.

Da portavoce di Fanfani all’approdo all’Ansa

Nel 1957 è nominato portavoce di Amintore Fanfani, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, e nel 1958-59 Capo del Servizio stampa della presidenza del consiglio con Fanfani presidente. Nel settembre 1960 è assunto dall’ANSA (società cooperativa fra i quotidiani italiani), di cui diventa condirettore responsabile nel gennaio 1961 e direttore responsabile nel gennaio 1962. Ha lasciato l’agenzia il 15 gennaio 1990.

Dal 1988 al 2004 Sergio Lepri è stato docente alla Luiss: ha insegnato Linguaggio dell’informazione e tecniche di scrittura nella Scuola superiore di giornalismo della Facoltà di scienze politiche. Ha compiuto 100 anni il 24 settembre 2019.