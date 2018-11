ROMA – Skype non funziona? Non siete i soli. Dalla tarda mattinata di lunedì 19 novembre la piattaforma VoiP più usata nei luoghi di lavoro e non, sembra essere fuori uso. Impossibile mandare e ricevere messaggi che continuano a rotellare nella chat del mittente.

Secondo downdetector si registrano problemi dalle 11.42. Diversi utenti stanno lamentando su Twitter di non riuscire più a comunicare. E il disservizio non è affatto circoscritto dal momento che segnalazioni arrivano da diversi Paesi, dagli Stati Uniti all’Europa.

Al momento non è chiaro quale sia il motivo. Microsoft, che dal 2011 è proprietaria del software VoIP, non ha ancora reso note le cause del malfunzionamento.