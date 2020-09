Oracle avrebbe vinto la gara per le attività Usa della app cinese TikTok, battendo Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal, citando una persona a conoscenza del dossier.

La società di Redwood è pronta ad annunciare TikTok come “fidato partner tecnologico” negli Usa ma l’accordo probabilmente non sarà strutturato come una vendita completa.

A stretto giro di posta è arrivata tuttavia la doccia fredda. ByteDance non cederà gli asset Usa di TikTok a Oracle dopo il no a Microsoft.

TikTok a Oracle? ByteDance (Pechino) dice no

Lo riporta la Cgtn, network in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, citando fonti anonime. Il gruppo di Redmond ha detto domenica di aver saputo da ByteDance, basata a Pechino e titolare della app di videoclip, del rifiuto della sua proposta d’acquisto.

Oracle, unico pretendente in campo, era pronto ad annunciare TikTok “fidato partner tecnologico” negli Usa con un accordo forse non come una vendita completa, in base alla ricostruzione del Wall Street Journal.

Invece, la Cgtn escluderebbe anche Oracle dalla vendita, nell’imminenza del termine, pena la chiusura, imposto da Donald Trump per liberarsi degli asset Usa.

Respinta a sorpresa l’offerta Microsoft

“Siamo convinti che la nostra proposta sarebbe stata buona per gli utenti di TikTok, proteggendo nello stesso tempo gli interessi della sicurezza nazionale”, ha riferito in una nota Microsoft.

Non è chiaro perché l’offerta sia stata respinta. In agosto la compagnia aveva detto che avrebbe insistito su una serie di protezioni che le avrebbero dato essenzialmente il controllo del codice del computer che TikTok usa per la versione americana e di altre in lingua inglese della app.

Qualche settimana dopo Pechino aveva varato nuove norme che impediscono di fatto a TikTok di trasferire la sua tecnologia ad acquirenti stranieri senza l’esplicito permesso del governo cinese.

Oracle non ha detto nulla pubblicamente di quello che avrebbe fatto con la tecnologia che sta dietro alla app. (fonte Ansa)