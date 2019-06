ROMA – Tutti gli utenti Vodafone oggi, venerdì 14 giugno, possono navigare senza limiti: come annunciato dall’ SMS recapitato nella serata di ieri, per farsi perdonare dei disservizi durati alcune ore nella giornata di giovedì, l’operatore ha deciso di regalare giga illimitati a tutti i suoi clienti. I giga illimitati sono automaticamente attivi su tutte le linee Vodafone e sarà possibile navigare senza consumare traffico fino alla mezzanotte. Ricordiamo infine che la promozione è valida per navigare senza limiti in Italia, ma che per il traffico in roaming vengono seguite le normali norme dell’operatore.

Subito indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio. A chiederli è il Codacons, a seguito dei malfunzionamenti sulle rete Vodafone che stanno interessando sia la rete fissa sia quella mobile in tutta Italia. “Migliaia di utenti non riescono ad utilizzare i servizi telefonici o a navigare su internet a causa del black out di Vodafone”, spiega il presidente Carlo Rienzi. “Un disagio che può trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o mobile per lavoro o affari. Per tale motivo invitiamo formalmente Vodafone a riconoscere ai propri clienti coinvolti nel disservizio un indennizzo diretto, attraverso bonus in denaro su conti telefonici e schede ricaricabili, proporzionale al tempo in cui la rete fissa e mobile è stata inutilizzabile o ha funzionato a singhiozzo”, conclude. (fonte AGI)