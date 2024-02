WhatsApp dal 29 febbraio non funzionerà più su alcuni modelli di smartphone: ecco quali

Da giovedì 29 febbraio 2024, su alcuni modelli di smartphone non sarà più funzionante WhatsApp. I modelli su cui l’app non girerà più sono tantissimi e sono prevalentemente con sistema Android. Si tratta di cellulari non nuovissimi ma in molti casi ancora molto diffusi e funzionanti. La decisione è stata presa da Meta che ha giustificato l’interruzione del supporto di messaggistica per ragioni legate alla sicurezza e alla funzionalità.

La decisione ha scatenato diverse polemiche. A diventare obsoleti per l’app di messaggistica saranno tutti i device che montano un sistema operativo di serie 5 e precedenti. Si tratta inoltre di cellulari che hanno meno di 300 MB di memoria interna.

I modelli su cui non funzionerà più WhatsApp

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X2

LG Optimus L3

LG Optimus L5

LG Optimus F5

LG Optimus L7

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2

LG Optimus L4

LG Optimus F6

LG Ativar

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grande Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Per quanto riguarda i telefonini della Apple che montano un dispositivo iOS, i device su cui non funzionerà più WhatsApp sono quelli che non supportano l’aggiornamento alla versione iOS 13.0 o successiva. Ecco quali sono: