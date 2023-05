La Ferrari vuole Lewis Hamilton, pronto un contratto da 40 milioni di sterline

Dall’Inghilterra arriva la bomba: la Ferrari ha pronto un contratto da 40 milioni di sterline per ingaggiare Lewis Hamilton. Lo scrive il Daily Mail che nell’edizione odierna spiega come il 7 volte campione del Mondo sia nei piani del presidente John Elkann e dei vertici del Cavallino per tornare al successo nel Mondiale.

Hamilton-Ferrari, l’indiscrezione dall’Inghilterra

Lewis Hamilton è in scadenza di contratto con la Mercedes al termine di questa stagione e fino al momento del rinnovo ogni scenario è possibile. Non è nemmeno un mistero che in Ferrari ci sia una situazione di ricostruzione. Il Daily Mail sottolinea che una delle opzioni sul tavolo è proprio quella di un clamoroso scambio tra Ferrari e Mercedes, che se perdesse Hamilton, ingaggerebbe Charles Leclerc.

Una indiscrezione che però è stati già smentita da fonti interne in quel di Maranello, anche perché il team guidato da Frederic Vassuer ha già a disposizione Charles Leclerc e Calros Sainz, seppur con il monegasco in scadenza di contratto nel 2024.

Le incognite

Potrebbe essere un’idea affascinante per Hamilton, che a 38 anni vede ormai all’orizzonte la fine della carriera. Hamilton ha sottolineato moltissime volte il legame con la Mercedes da quando ha iniziato a correre in monoposto, un rapporto che si è esteso al punto da condividere iniziative a cui tiene moltissimo come l’associazione benefica LH44, un programma nato insieme alla casa tedesca e finanziato da entrambe le parti.