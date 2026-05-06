Nella giornata di ieri, nel centro commerciale Arghavan, nella città di Andisheh, in Iran, è divampato un grande incendio che ha provocato la morte di almeno 11 persone. Secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana IRIB sono circa 41 le persone rimaste ferite nel rogo. Non è ancora chiara la causa dell’incendio e al momento non ci sono indicazioni che il rogo sia collegato alla guerra. Sul web sono stati diffusi diversi video, molti dei quali mostrano le immagini dell’edificio avvolto dalle fiamme, con dense colonne di fumo. Stando alle dichiarazioni dei vigili del fuoco, il rivestimento esterno del centro commerciale avrebbe contribuito alla rapida propagazione delle fiamme.