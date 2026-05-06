Il segretario di Stato Marco Rubio è stato ripreso mentre si diverte a fare il deejay ad una festa di matrimonio in famiglia. Il vicecapo di gabinetto della Casa Bianca Dan Scavino ha postato il video su X commentando: “Dietro le quinte pochi minuti fa. Il nostro grande segretario di stato fa anche il dj ai matrimoni. Eccolo in azione a un matrimonio di famiglia”.

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il Segretario di Stato ha risposto ad una domanda di Jacqui Heinrich, la corrispondente di Fox News alla Casa Bianca, che gli ha chiesto quale fosse il suo nome da deejay. Rubio ha risposto scherzando: “Non siete pronti per il mio nome da deejay”.

La conferenza stampa è un caos

Rubio ha incontrato cronisti per parlare dello Stretto di Hormuz e per illustrare la risoluzione Usa all’Onu che chiede all’Iran di fermare attacchi e posa di mine. Le domande sono però tante e Rubio prova a gestirle. Tutti però vogliono fargliene una e in sala diventa difficile indicare chi deve parlare: “Lei in nero! Sì, signora”. Poi la correzione: “No, non lei”. Dalla platea arriva la battuta: “Benvenuti alla Casa Bianca”. Rubio sorride e ammette: “Questo è caos, ragazzi”.