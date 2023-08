La Ferrari è già nel 2024. Garantisce Vasseur, il capo reparto corse:”Sarà una macchina tutta diversa”. Ed entrambi i piloti saranno confermati. Altra (quasi) certezza.

Leclerc e Sainz parlano costantemente con il team principal che a Ferragosto ha rivelato: ”Per la Ferrari dell’anno prossimo cambiamo ingegneri e filosofia del progetto”. Dunque i piloti sono….salvi. E questa è già una grossa notizia.

IN FERRARI SONO ARRIVATI 25 NUOVI TECNICI

E altri ne arriveranno. Parola di Fred Vasseur. La sensazione che si coglie è quella di un ambiente rinnovato, motivato, fiducioso che crede nella svolta e nel proprio lavoro. Il manager parigino ha confessato al biografo (non autorizzato) Leo Turrini: ”Non smettiamo di inseguire. Non fisso date per la vittoria, la Red Bull è davanti. Il nostro primo obiettivo è giocarcela con la Mercedes per un podio”.

E sui piloti? Aggiunge Vasseur: ”Sto parlando con tutti e due. All’inizio della prossima settimana arriveremo con una situazione ben definita”. Deduzione logica: Leclerc e Sainz possono dormire sonni tranquilli. Quanto ai tecnici in arrivo, le bocche a Maranello restano rigorosamente cucite ma se ne saprà di più nei prossimi 15 mesi. I contatti sono sempre complicati.

A LE MANS È TORNATA LA LEGGENDA FERRARI

Rientrata dopo 50 anni nelle gare di Endurance, la Ferrari ha vinto la prestigiosa “24 Ore” con Pier Guidi, Giovinazzi e Calado. Un trio perfetto creato dal “coach” Antonello Coletta, l’uomo che ha messo la firma sul capolavoro rosso.

Questa impresa del giugno scorso ha galvanizzato tutto l’ambiente, in primis Piero Ferrari che ha seguito dalla residenza di Castelvetrano, sulle colline modenesi, l’edizione centenaria della 24 Ore di Le Mans. ùHa ricordato: ”Avevo 4 anni quando la macchina di papà si aggiudicò per la prima volta la maratona francese. Non esisteva ancora la televisione in Italia, io e mia madre Lina ci attaccavamo alla radio per ricevere informazioni sull’andamento della gara. Era una ansia continua. Ecco perché oggi sono felice come quando ero bambino. Ho atteso questa gioia per 58 anni”.

LA ROSSA CHE VERRÀ

Spiega Vasseur:” L’auto per il prossimo campionato sarà molto diversa da quella attuale. È un progetto davvero differente. Io ho fiducia perché in squadra l’atmosfera è sana. Abbiamo spirito, passione, strutture. Si, io credo in un 2024 da protagonisti “.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dopo il GP Belgio (30 luglio 2023) il Circus si sposta in Olanda (27 agosto) e poi a Monza (3 settembre). In Belgio si è visto il solito grande Verstappen ma Leclerc ha conquistato il podio davanti alla Mercedes di Hamilton. Un terzo posto che di questi tempi vale una vittoria. Buon segno.