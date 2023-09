Formula 1, Marc Verstappen ha vinto il GP Italia sulla pista di Monza dominando in lungo e in largo la gara. Doppietta Red Bull con Perez. Il Tulipano vincendo 10 gare consecutive nella stessa annata ha migliorato il primato di Vettel.

Sul podio Sergio Perez e un Carlo Sainz super determinato. Leclerc, sconfitto dal confronto per il podio con il compagno di squadra,è arrivato quarto. Tutto facile per il Campione del Mondo che ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale e ormai ha messo l’ipoteca definitiva sul terzo titolo iridato consecutivo.

La Ferrari si è distinta di fronte al proprio pubblico. Alle spalle delle 2 Rosse si sono piazzate le Mercedes di Russel e Hamilton.

GRIGLIA DI PARTENZA

Carlos Sainz centra la pole e accende il popolo Ferrari. Leclerc terzo e tribune in delirio. Un sabato di riscossa che ha alimentato il gran pubblico domenicale. Una pole da urlo, da non crederci. Il Tulipano ingabbiato tra le due rosse. Russel è partito quarto, Perez quinto, Albon sesto. A seguire: Piastri (7), Hamilton (8), Norris (9), Allonso (10), Tsunoda (11),Lawson (12), Hulkenberg (13), Bottas (14), Sargeant (15) Zhou (16), Gasly (17), Ocon (18), Magnussen (19), Stroll (20).

GARA DI DUELLI IN FORMULA 1

Giornata di duelli, specie in casa Ferrari. Scontato il copione. Sainz parte bene tallonato fa Verstappen. L’olandese attende il momento giusto , supera la Ferrari, (giro 15), va in testa e ci resta fino alla fine. Dietro le solite baruffe. Al giro 20 il Tulipano prende il largo mentre Perez risale al quarto posto. Il messicano al 32 esimo giro supera Leclerc e nel finale supera anche Sainz che è costretto a lottare nei giri finali con il compagno di squadra per il podio.

ORDINE DI ARRIVO

Primo Verstappen, secondo Perez, terzo Sainz, quarto Leclerc, quinto Russel. A seguire: Hamilton (6), Albon (7) , Norris (8), Alonso (9), Bottas (10

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

Primo Verstappen, secondo Perez (+6”802), terzo Sainz (+11”082) . A seguire: Leclerc, Russel, Hamilton, Albon, Norris, Alonso, Bottas.