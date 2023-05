Il Gran Premio di Imola, a causa del maltempo che sta colpendo in queste ore soprattutto l’Emilia Romagna, è stato cancellato.

Maltempo Emilia Romagna, annullato il Gp di Imola. Il comunicato

ì”La decisione – annuncia F1 sul suo profilo twitter – è stata presa per la sicurezza dei tifosi e dei team. Non è giusto provocare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sulle forze impegnate nell’emergenza”. “La comunita’ della F1 – si legge nella nota della società che gestisce i diritti del Mondiale – vuole esprimere la propria vicinanza alla popolazione e alle comunità colpite dai recenti eventi dell’Emilia Romagna. Rendiamo anche un tributo a tutti gli operatori del soccorso che stanno facendo tutto quanto in loro potere in questo momento di necessità”. “Dopo colloqui con il presidente della Fia, i ministri competenti, il presidente della Regione, l’Aci, il sindaco della città e gli organizzatori, è stata presa la decisione di non svolgere il Gran Premio”, l’annuncio ufficiale. “La decisione – è la conclusione – è stata presa per l’impossibilità di condizioni di sicurezza per i tifosi, i team e il nostro personale. E’ la cosa giusta da fare, considerata la situazione delle città e dei paesi della regione. Non sarebbe stato giusto portare ulteriore pressione sulle autorita’ locali e sulle forze di soccorso in un momento difficile”.