Monza ospita nel suo iconico “tempio della velocità” il GP d’Italia n.94. E la 14esima gara su 22 della stagione (domenica 3 settembre, ore 15).

Un Mondiale fin qui dominato dal cannibale olandese Verstappen e dalla sua potente monoposto Red Bull. Il Tulipano insegue il record assoluto di dieci vittorie consecutive in stagione ma per staccare Vettel (eguagliato domenica scorsa) dovrà battere oltre ai rivali anche alcune statistiche poco rassicuranti.

Esempio: negli ultimi cinque anni a Monza hanno vinto altrettanti piloti diversi: Hamilton (2018), Leclerc (2019), Gasly (2020), Ricciardo (2021), Verstappen (2022). Difficile il bis. Ma per Max niente è impossibile.

FERRARI PER UNA ORGOGLIOSA RIPARTENZA DA MONZA

Meglio non farsi troppe illusioni. Da dieci mesi la Rossa è in palese difficoltà. Di più: da 16 anni la Ferrari non vince un Mondiale e questo buco disturba assai. Alimenta frenesia, azzardi tecnici e strategici, errori senza padri, colpevoli mai identificati, ed altro ancora.

Tuttavia Monza, come ha detto Leo Turrini, è “il luogo ideale ideale per sognare una ripartenza”. Si può. La “marea rossa” spera. Sainz e Leclerc sono fiduciosi. Ha spiegato Vasseur, team principal Ferrari:”Continuo a ripetere da giorni che è una gara come un’altra, ma non lo è. La passione dei nostri tifosi è speciale e spero che riusciremo a ripagarli”.

UNA GARA IN 53 GIRI

Il Circuito di Monza è lungo 5,793 km. In 53 giri saranno compiuti 307,029 km. Undici le curve: 7 a destra, 4 a sinistra. Il rettilineo misura 1.194 metri. Un circuito simile a Baku e Spa, cioè i tracciati su cui la Ferrari ha ottenuto 2 dei 3 podi acciuffati quest’anno grazie a Leclerc arrivato al terzo posto sia in Azerbaigian sia in Belgio.

Qui Verstappen ha trionfato una sola volta, nell’edizione dello scorso anno, quella del Centenario con,la corsa conclusa dietro alla Safety Car per lo stop della McLaren di Ricciardo. La confusione dei commissari privò il pubblico della possibilità di assistere a un appassionante duello finale fra il Tulipano e la Ferrari di Leclerc. Dalle tribune piovve un diluvio di fischi.

Oggi si spera che tutto fili normalmente. A Monza la Ferrari ha conquistato 19 successi e in 11 occasioni il vincitore ha fatto segnare anche il giro più veloce. L’ultima festa Rossa risale all’8 settembre 2019. Sulla pista tradizionalmente più rapida il Cavallino prova a fermare l’inesorabile serie Red Bull. Puntando su storia e novità. Basterà?

LA CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 339, Perez 201, Alonso 168, Hamilton 156, Sainz 102, Leclerc e Russel 99, Norris 75, Stroll 47, Gasly 37, Piastri e Ocon 36, Albon 15, Hulkenberg 9, Bottas 5.

MONZA DOVE IN TV

Live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW.