MotoGP al giro di boa. Il GP di Catalogna (domenica 3 settembre, ore 14) è infatti la prova del Motomondiale n.11, su 20.

Tema di giornata: Bagnaia per la fuga, gli altri per il moto mercato. Pecco, nettamente primo, grazie alle 9 vittorie stagionali (Sprint inclusa), tenta di allungare sulla concorrenza, avendone i mezzi e una Ducati semplicemente perfetta. Gli altri restano aggrappati alle voci di mercato che pare siano piuttosto interessanti.

Fioccano le indiscrezioni. Morbidelli si accaserà alla Ducati Pramac (addio Yamaha); Joan Mir chiuderà la sua storia con la Honda, Bezzecchi resta nel team di Valentino Rossi; Pedro Acosta, re della Moto 2,farà il salto di categoria con la Ktm colorata GasGas ( sarà tagliato Pol Espargaro o uno dei due Fernandez?).

Il team Gresini sta cercando un pilota da affiancare ad Alex Marquez. Di Giannantonio lascia la Ducati Gresini?

FENOMENO BAGNAIA: 10 VITTORIE IN 20 GP

Pecco non ha più rivali. Ha la moto più forte, è super con le gomme. Ed ha una indubbia costanza certificata dal 65% di podi. In Austria (20 agosto ) con la sua Ducati Desmodieci GP 23 ha centrato la terza tripletta stagionale (Sprint e gara domenicale).

Il suo vantaggio sul primo inseguitore (Martin) è salito a 62 punti. In classifica il primo pilota non Ducati è Binder (Ktm),quarto a 91 punti: gli stessi punti di distacco che Bagnaia aveva dal primo posto la scorsa stagione dopo 10 GP disputati. Il titolo iridato è in cassaforte. Con il 50% di successi può dormire sonni tranquilli (si fa per dire).

Resta molta curiosità sul “girone di ritorno” per Bezzecchi;il riminese della VR46 in Austria ha fatto un terzo posto da urlo e Binder è stato l’unico a tener testa a Pecco; Bastianini e’ ancora lontano.

LO STORICO CIRCUITO DI BARCELLONA

Il GP di Catalunya è situato a Montemelò, 20 km da Barcellona. Il nastro di asfalto misura 4,6 km con 14 curve. È una pista altamente impegnativa per i freni. Il rettilineo è lungo 1.047 metri e permette di raggiungere i 360 km/h.

MOTOGP IN DIRETTA TV

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now. Telecronisti Guido Meda e Mauro Sanchini.