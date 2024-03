MotoGP al via in Qatar, sarà il Mondiale più lungo di sempre con 21 GP

MotoGP al via. Parte in Qatar – domenica 10 marzo, ore 17 – il Mondiale più lungo di sempre: una maratona di 3.600 km articolata in 21 GP (ed altrettante Sprint). In nove mesi il Circus farà il giro del mondo, toccherà 17 Nazioni e metterà in pista 11 team di 5 diverse case costruttrici. Si comincia con i 22 giri sulla pista di Losail (5,380 km) e si finisce con i 27 giri di Valencia il 17 novembre. La novità di quest’anno è il GP Kazakistan in calendario il 16 giugno. Due i GP in Italia: Mugello (2 giugno) e Misano (8 settembre).

DUCATI CONTRO TUTTI

È il tema centrale: tutti a caccia della Rossa. Il suo pilota leader Pecco Bagnaia, 27 anni, parte per vincere (da favorito) il terzo titolo consecutivo come hanno fatto nella loro carriera due piloti leggendari: Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Pecco ha tutte le carte in regola per ripetersi. Torinese di Chivasso, vive a Pesaro con la compagna Domizia e sarà in Ducati fino al 2026. Si annunciano duelli epici con Marc Marquez; lo spagnolo debutta sulla Ducati di Gresini. Un duello fra due piloti che hanno totalizzato 11 Mondiali in due ed hanno già una esperienza fantastica. Pecco ha finora disputato 189 GP (28 vittorie, 58 podi), Marc Marquez ha infilato 248 GP (85 vittorie, 140 podi e 6 titoli iridati con la MotoGP). Bagnaia avrà come compagno Enea Bastianini, 26 anni, romagnolo di Rimini. Marc Marquez, 35 anni, in sella alla Desmodieci GP23 (una garanzia assoluta) avrà per compagno suo fratello Alex ,27 anni, dodici stagioni sul groppone, in MotoGP dal 2020.

SEI GLI ITALIANI AL VIA DELLA MOTOGP

Il sestetto azzurro è composto da: Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi, Di Gianantonio, Marini, Morbidelli. La coppia composta dal romagnolo Bezzecchi e dal romano Fabio Di Gianantonio corre per la scuderia di Valentino Rossi, la VR46. Bezzecchi ha fatto una scelta di cuore sicuro di godere, nell’ovile in cui è cresciuto, dell’ambiente migliore per esprimere le sue indubbie qualità. Di Gianantonio è arrivato all’ultimo momento nel team dopo l’addio di Luca Marini passato alla Honda, nuovo compagno di Joan Mir. Da seguire la Pramac di Morbidelli e l’Aprilia del duo Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Due spagnoli di indubbio talento.

SCUDERIE E PILOTI