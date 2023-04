MotoGP, secondo round in Argentina (domenica 2 aprile). Dopo il debutto in Portogallo ed un podio tutto con le moto italiane, il derby tricolore si rinnova sul circuito di Termas de Rio Hondo, provincia di Santiago del Estero.

Sotto i riflettori il duello (entusiasmante) Ducati-Aprilia. Tradotto: Pecco Bagnaia contro tutti. Cioè il campione del mondo in Ducati contro la Aprilia di Vinales e Olivera. Ma anche contro la Ducati VR46 di Bezzecchi e la Ducati Pramac di Zarco.

Dice Bagnaia: ”È troppo presto adesso per pensare al campionato, in questo momento Vinales e Bezzecchi sono i piloti più vicini quindi mi sto concentrando su di loro”.

Mancheranno Marc Marchez ed Enea Bastianini(infortunati). Aggiunge Bagnaia: ”Ad Austin, con il loro rientro, avremo una idea più chiara dei valori in pista, per ora c’è la curiosità di questo appuntamento argentino dove l’anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi ma nel corso dell’ultima stagione siamo migliorati“.

Dice Maverick Vinales, ottimo secondo in Portogallo: ”Le motivazioni Aprilia sono alte ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Vogliamo ottenere il massimo dalla moto per essere davanti in tutte le sessioni. So di aver lavorato tanto, adesso dobbiamo essere pazienti perché siamo ancora all’inizio della stagione, dobbiamo restare concentrati “.

IL CIRCUITO DI TERMAS DE RIO HONDO

È lungo 4,8 km. Gara di 15 giri, per un totale di 120,2 km. Il giro record di 1’38”018 appartiene ancora a Valentino Rossi che lo ha stabilito nel 2015. L’anno scorso altro duello italiano: ha vinto la Aprilia di Aleix Espargaro, secondo la Ducati Pramac di Jorge Martin.

MOTOGP, LA CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia punti 37, Vinales 25, Bezzecchi 16, Miller e Zarco 15, A. Marquez 12, Aleix Espargaro 11, B. Binder 10, Martin 8, Quartararo 8.

DOVE VEDERLA

Diretta TV su Sky Sport moto GP( ore 19 ) e in streaming su Now.