La MotoGP torna in Europa per il GP di Spagna, quarta tappa su 21 del campionato mondiale 2024. Domenica 28 aprile, sulla pista del leggendario autodromo di Jerez de la Frontera (ore 14), si rinnova il derby tutto italiano: Ducati-Aprilia. Pecco Bagnaia è in gran spolvero, nelle qualifiche di venerdì ha fatto il record della pista alla media di 165,7 km/h. E sette Rosse si sono piazzate nei primi dieci posti.

Ma l’Aprilia di Vinales è subito dietro, una questione di pochi millesimi. La RS-GP è cresciuta, lo si era già visto ad Austin (Texas,14 aprile) dove Maverick ha corso un GP Americhe da sogni: in testa per 8 giri, terzo al traguardo dietro Martin e Bastianini, giro più veloce (2’02”575),velocità massima da brividi: 348,3 km/h.

MOTOGP, TRE PILOTI SUGLI SCUDI

Sono i tre piloti vincitori di un Gp in questa stagione: Bagnaia in Qatar, Jorge Martin in Portogallo e Vinales in Texas. Vinales ha anche vinto le ultime due Sprint, Martin si e‘ portato a casa quella in Qatar. La pista spagnola è gradita a Bagnaia che conferma :” Si’, la pista di Jerez mi piace, ma l’importante era cancellare subito, ovvero fin dalle libere, il gap con gli altri. La scelta delle gomme sarà decisiva”. Bagnaia ha deciso le gomme per la Sprint ( le soft), restano ancora dubbi sulla scelta che farà in gara.

VALENTINO ROSSI AI BOX

Il campione di Tavullia si è presentato ai box del suo team “ Pertamina-VR46 “ già da venerdì ottenendo subito la risposta migliore da Marco Bezzecchi che punta al podio. Vale resta in Spagna qualche giorno per fare il punto con i suoi e dare una occhiata al futuro.

La VR46 dopo lo stop a una trattativa con la Yamaha ( per il 2025) sta andando incontro a un nuovo accordo con Ducati e questo potrebbe coincidere con i dubbi di un rinnovo fra Pramac e le Desmo. Intanto a Jerez si continua a parlare anche del mercato piloti. Mauro Grassilli, ds Ducati, ha aperto lo scenario su chi affiancherà Bagnaia nel 2025.

Ha detto:” Marquez, Bastianini e Martin sono nella lista dei nostri programmi ma non si può fare felici tutti. In poche settimane, Dall’Igna deciderà.

DOVE IN TV

Diretta tv su Sky dalle ore 14, in chiaro e in streaming su Tv8. Previsti 25 giri per un totale di 110,58 km. Il circuito è lungo 4,42km.