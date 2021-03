Astor Piazzolla, chi era il re del tango celebrato con un Doodle da Google per i suoi 100 anni (foto ANSA)

Astor Piazzolla, il re del tango, nasceva 100 anni e per l’occasione viene celebrato anche dal Doodle di Google con un’illustrazione che richiama alla mente la sua magnifica arte.

Chi era Astor Piazzolla

Musicista di origini italiane, Astor Piazzolla nasce l’11 marzo 1921 a Mar del Plata, in Argentina. Di lui si ricorda il genio, universalmente osannato, anche se il suo percorso, soprattutto in patria è stato pieno di peripezie e quel riconoscimento del suo valore come compositore tout court e di genio innovatore è stato lungo e accidentato.

Come è accaduto a molti dei grandi innovatori, anche Astor Piazzolla ha pagato un caro prezzo al suo desiderio di cambiare la tradizione fino a essere definito “l’assassino del Tango” da chi non riusciva ad accettare un modo di intendere questo straordinario universo musicale che non fosse quello di Gardel.

Proprio in coincidenza con il centenario viene proposto un documentario di Daniel Rosenfeld che racconta da vicino un personaggio molto complesso, un virtuoso del bandoneon che, probabilmente influenzato dal fatto di aver vissuto fino a 16 anni a New York, ha trovato nel jazz un punto di riferimento per i suoi esperimenti che hanno generato capolavori indiscussi.

Astor Piazzolla e i forti legami con l’Italia

Proprio in Italia, e con musicisti italiani, ha inciso uno dei titoli più famosi di una discografia sterminata, quel “Libertango” che non manca mai negli omaggi al maestro. E sempre in Italia, e sempre con musicisti italiani, tra cui Bruno De Filippi e soprattutto il bassista Pino Presti e il batterista Tullio De Piscopo, che erano tra i preferiti di Piazzolla, ha registrato lo storico album con Gerry Mulligano, celebrando così la sua vocazione al matrimonio tra il jazz e il Tango.

Naturalmente oggi nessuno discute più il genio di Astor Piazzolla, non accade in Argentina dove ormai le sue composizioni, dalle opere per orchestra, a brani celeberrimi come “Ballada par un loco” o “Adios Nonino” (dedicata al padre) fanno parte della cultura del Paese.