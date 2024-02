Benvenuti nella playlist di Blitz Quotidiano! Qui trovate raccolti tutti gli articoli della nostra personalissima rubrica musicale. Ogni settimana un nuovo articolo correlato di video con suggerimenti e proposte di ascolto di album o brani, per approfondire o riscoprire band e capolavori legati a un genere musicale o per trovare idee da aggiungere alle vostre playlist. Tanti classici da rivisitare e anche qualche produzione meno nota per stuzzicare i più esperti o ”iniziare” chi vuole addentrarsi in un genere o movimento musicale ben preciso. Buona musica e soprattutto… buon ascolto!