ROMA – Quello di quest’anno al primo maggio “sarà un festival del rock”: lo assicura Gianna Nannini, ospite di punta al Concertone di piazza San Giovanni a Roma.

“Sono molto contenta di esserci (l’ultima volta era stata nel 1999, ndr) – aggiunge la rocker, ancora convalescente dalla brutta caduta durante un concerto a Genova che l’ha costretta ad usare le stampelle -. E’ un festival che dà spazio al fermento della nuova realtà musicale italiana emergente”.

A presentare la lunga maratona che sarà trasmessa in diretta su Rai3 a partire dalle 15 e fino a mezzanotte sono stati chiamati Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, voce de Lo Stato Sociale, che durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione mettono in scena divertenti siparietti. “Io non voglio farti da badante”, mette in chiaro l’attrice. “Ma io sono un bambino, puoi farmi da tata”. Entrambi, su proposta di Ambra, rinunceranno al loro compenso a favore di una sorta di “borsa di studio”. “Un piccolo gesto per far partire un progetto legato al mondo del lavoro”.

Tra gli artisti che saranno presenti sul palco troviamo Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Carmen Consoli, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, Le Vibrazioni, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Willie Peyote, Ultimo, Nitro, Achille Lauro E Boss Doms, Gazzelle, Francesca Michielin, Frah Quintale, Gemitaiz, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, John De Leo, Wrongonyoue e Dardust Ft. Joan Thiele.