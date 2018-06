MILANO – Dopo Rovazzi anche J-Ax? Secondo le voci riportate da Dagospia sembra che Fedez abbia rotto anche con il collega con il quale ha inciso l’ultimo disco, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Comunisti col rolex.

Scrive il sito di Roberto D’Agostino:

Gira voce che i rapporti tra Fedez e J-Ax non siano più sereni come un tempo e che nell’ultimo periodo ci sia qualche frizione di troppo dal punto di vista professionale. Solo qualche tempo è arrivata la “separazione” con Rovazzi, il duo resisterà ai primi venti di crisi?

Rovazzi, divenuto celebre col brano Andiamo a comandare, prodotto proprio da Fedez, da tempo sarebbe arrivato ai ferri corti col rapper. Da settimane si parla di una separazione artistica e pure legale, dal momento che i due sarebbero già ricorsi agli avvocati. Attualmente non si seguono più nemmeno sui rispettivi social e Rovazzi non ha accennato neppure un messaggio di auguri all’ex amico per la nascita del piccolo Leone, avuto dalla compagna Chiara Ferragni.

Adesso sembrerebbe che una sorte simile tocchi all’amicizia tra Fedez e J-Ax, con il quale il rapper milanese neo-papà si è esibito in concerto pochi giorni fa a San Siro.