ROMA – Dalle 15 di oggi, martedì 8, alle 12 di mercoledì 9 gennaio sarà possibile acquistare gli abbonamenti per il Festival di Sanremo 2019. O meglio: chi è interessato agli abbonamenti può richiedere la prenotazione. Le richieste saranno poi inserite in una graduatoria stilata per “ordine cronologico”. Graduatoria che verrà stilata alla presenza di un notaio.

Prezzo? Per vedere tutte e cinque le serate del Festival (dal 5 al 9 febbraio) seduti in platea al Teatro Ariston ci vogliono 1.290 euro. Se invece ci si accontenta della galleria, il prezzo scende a 672 euro.

Gli abbonamenti possono essere prenotati sul sito sanremo2019.aristonsanremo.com.

Per i singoli biglietti invece ancora non ci sono informazioni disponibili: “Qualsiasi biglietto del Festival – si legge sul sito – si acquista esclusivamente on line. Ciascun “pagante” può acquistare al massimo 2 biglietti per serata, indipendentemente dalla zona (platea o galleria). La possibilità di acquistare biglietti singoli verrà comunicata sul sito sanremo2019.aristonsanremo.com e sarà attiva per un periodo di tempo limitato”.

LEGGI ANCHE: Festival di Sanremo 2019: tutti i big in gara. Elenco 24 campioni