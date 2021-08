Il musicista giamaicano Lee “Scratch” Perry è morto all’età di 85 anni. Perry era una delle figure chiave nel reggae. Cantante e musicista è considerato il “padrino” di Bob Marley, il musicista di reggae più famoso nel mondo. Lee Perry è passato dal rock-steady delle origini (il genere che ha anticipato il reggae ndr) alla dub. Un vero mito per chi ama il reggae.

Le morte è avvenuta nell’ospedale di Lucea nel nord-ovest della Giamaica. Le cause della morte non sono state rese note.

Andrew Holness, il primo ministro della Giamaica, ha reso omaggio al musicista, definito su Twitter un “Indimenticabile”. Lee “Scratch” Perry è stato lodato per il suo “straordinario contributo” alla musica.

Perry era anche produttore discografico con l’etichetta Upsetter Record che ha avuto sotto contratto anche Bob Marley. Grazie al suo modo di utilizzo della tecnologia, Lee Perry è stato in grado di sperimentare facendo così nascere la dub.

Chi era Lee Perry

Lee Perry era nato a Kendal, un’area rurale della Giamaica, il 20 marzo 1936. Nella capitale Kingston era arrivato alla fine degli anni Cinquanta: qui, tra gli anni Sessanta e Settanta era diventato produttore e autore contribuendo a far diventare il reggae una musica conosciuta in tutto il mondo.

E’ stato il leader degli Upsetters, aveva prodotto nomi come gli Heptones, i Congos, Max Romeo, Junior Byles e soprattutto di Bob Marley & The Wailers. È stato proprio lui a dare il nome alla band di Marley. Con loro ha anche registrato le prime hit “Small Axe” e “Sun is shining” e un album fondamentale come “Soul Rebels” del 1970.

Lee Perry ha anche vinto un Grammy Award nel 2002. A lui sono stati dedicati molti brani musicali (tra cui “Dr. Lee PhD” dei Beastie Boys in “Hello Nasty”), vari documentari e biografie. Dopo aver vissuto tra Giamaica, Stati Uniti e Inghilterra, Perry nel 1989 si è sposato con la svizzera Mireille Campbell e si è trasferito sulle montagne svizzere attorno a Zurigo.

Da lì aveva chiuso con l’alcol e abusi vari ed aveva continuato a fare il produttore. Cinque anni fa era poi rientrato in Giamaica. Lee Perry ha suonato molte volte in Italia anche in anni recenti. Malgrado l’età fosse avanzata ha sempre offerto degli show indimenticabili.