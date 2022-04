Libri di teoria e pratica musicale: “Music Talks” di Roberto Cruciani, tra intervalli e strutture

È di questi giorni la pubblicazione di una serie di tre agili saggi di teoria musicale in una mini collana dal titolo “Music Talks”, libri di teoria e pratica musicale scritti da Roberto Cruciani. La collana si propone di impostare delle “chiacchierate” musicali su argomenti specifici, a volte anche un po’ tecnici, ma sempre corredati da una moltitudine di esempi che aiutano a seguire il filo del discorso. Perché, come ripete spesso l’autore, la teoria viene dopo la pratica, ne spiega i meccanismi, ma non dovrebbe mai diventare aridamente prescrittiva.

L’impressionante quantità di esempi proposti, per dei testi così contenuti, è sicuramente un punto di forza di questi libri, sempre che il lettore abbia la pazienza di ascoltare i brani proposti durante la lettura: “La musica deve essere ascoltata, molto più che raccontata” scrive ancora Roberto Cruciani. Molti di questi esempi possono essere anche un’occasione di scoperta per molti, come una sorta di guida all’ascolto.

“Music Talks”: i tre libri di teoria e pratica musicale

Il primo libro della serie, Gli intervalli, ci guida alla scoperta del potere emotivo dell’elemento più basilare di qualsiasi forma musicale: gli intervalli appunto, che vengono individuati e analizzati uno per uno nelle melodie di brani più o meno famosi. Nel secondo libro, Dagli intervalli alla melodia, l’analisi si posta su un campo più ampio, dal singolo intervallo al contesto melodico in cui è inserito. La letteratura di teoria musicale sulla melodia è piuttosto scarsa, quindi questo libro può essere di grande valore, soprattutto per i musicisti, che vi troveranno suggerimenti per migliorare le proprie composizioni, oltre a una serie di esercizi per verificare e allenare le proprie abilità di analisi.

Il terzo libro, Le strutture musicali, si occupa infine dell’organizzazione del discorso musicale nell’interezza di un brano. Anche qui vengono proposti una serie di esempi e di analisi di brani anche poco noti ai più, con gli esercizi finali per allenarsi nell’analisi musicale. I tre libri sono evidentemente pensati come un percorso graduale, in una impostazione che si distingue dalla teoria musicale più classica, in genere incentrata quasi esclusivamente sull’armonia.

L’autore Roberto Cruciani e dove trovare i libri

Roberto Cruciani, autore di questi tre libri, ha studiato musicologia al Dams di Bologna negli anni Novanta. Bassista della storica band blues rock Fleurs du Mal, è anche autore di altri due libri, pubblicati rispettivamente nel 2005 e nel 2010: Scrivere canzoni e Costruire una melodia. I libri, pubblicati in self-publishing, sono disponibili su Amazon, per ora solo in versione cartacea. Di seguito i link per l’acquisto dei tre libri: