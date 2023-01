Muore la leggenda del rock Jeff Beck

A causa di una meningite batterica, ci lascia all’età di 78 anni Jeff Beck, una delle leggende del rock .

La morte di Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi della storia del rock, ha sconvolto il mondo della musica. Beck è stato un innovatore nell’utilizzo della chitarra elettrica, sperimentando con il suono e creando uno stile unico che ha influenzato molti musicisti successivi.

Beck è nato nel 1944 a Londra, iniziando la sua carriera nei primi anni ’60 come membro dei Yardbirds. Durante il suo periodo con la band, Beck ha mostrato il suo straordinario talento chitarristico, che gli ha permesso di esibirsi in alcune delle prime esibizioni di feedback elettrico nella storia del rock.

Dopo aver lasciato i Yardbirds, e aver lasciato il suo posto a un’altra leggenda come Jimmy Page, Beck ha formato la Jeff Beck Group, che ha rilasciato alcuni album di successo tra cui “Truth” e “Beck-Ola”. Ha anche collaborato con artisti come Rod Stewart e Ronnie Wood, contribuendo alla loro crescita come musicisti.

Nel corso degli anni, Beck ha continuato a sperimentare con il suo suono e a creare musica innovativa. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il premio Grammy per il suo album “Jeff Beck’s Guitar Shop” nel 1989.

La morte di Jeff Beck rappresenta una grande perdita per il mondo della musica. Il suo contributo all’evoluzione della chitarra elettrica e alla creazione di un suono unico rimarrà per sempre nella storia della musica. La sua eredità continuerà a ispirare i musicisti di tutto il mondo per molte generazioni a venire.