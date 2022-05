Ron chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, vero nome, vita privata, Lucio Dalla

Il cantante Ron sarà uno degli ospiti nel salotto di Oggi è un altro giorno. Dove e quando è nato? Quanti anni ha? E’ sposato? Ecco tutto quello che sappiamo sul cantante.

Dove e quando è nato, vero nome, età, altezza e biografia di Ron

Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare, è nato il 13 agosto del 1953 a Dorno, in provincia di Pavia. Ha 68 anni. Cresce a Garlasco in una famiglia di origini pugliesi. Il padre Savino commercia olio d’oliva, mentre il fratello maggiore Italo è un pianista. Prende lezioni di canto da una professoressa che lo iscrive fin da giovanissimo a svariati concorsi canori. Il primo di una certa rilevanza è la quarta edizione della Fiera della Canzone Italiana di Milano. Viene poi notato da un talent-scout della RCA Italiana e firma il suo primo contratto per la It di Vincenzo Micocci.

Moglie, figli, Instagram, dove vive, vita privata di Ron

Sulla vita privata del cantante non si hanno informazioni, Ron è molto riservato riguardo questo aspetto. L’unica certezza è che non ha moglie e figli. Vive a Garlasco, in provincia di Pavia, dove è cresciuto. Profilo Instagram: ron.rosalinocellamare.

Ron e la malattia dell’amico Mario Melazzini

Nel 2005, l’ami­co Mario Melazzini gli disse di avere la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, malattia de­generativa da cui non si guarisce. Ron decise così di lavorare a un disco di suoi capolavori in duetto, edito solo per aiu­tare l’Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica di cui Melazzini era presidente.

Ron e l’amicizia con Lucio Dalla

Nel corso della sua carriera, Ron ha scritto pezzi memorabili per altri artisti. Tra i più rappresentativi ci sono Attenti Al Lupo e Piazza Grande per il suo grande amico Lucio Dalla. Nel 2018, Ron ha cantato al Festival di Sanremo un pezzo inedito scritto proprio da Dalla, Almeno Pensami, che racconta un amore non corrisposto. L’ultimo album di Ron si intitola Lucio.

La carriera di Ron

A soli 17 anni, nel 1970, il cantante partecipa al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston è poi tornato trionfando nel 1996 con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni, in coppia con Tosca.

Nel corso della sua carriera, il cantante ha pubblicato 23 album in studio. Nel 1980 ha inciso Una Città Per Cantare, che è il suo primo vero grande successo. Tra gli anni Settanta e Ottanta ha interrotto in alcuni momenti la sua carriera per dedicarsi alla recitazione. Ha partecipato anche a due pellicole cinematografiche e ha recitato in alcune serie per la tv inglese e francese.