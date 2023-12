Sabrina Carpenter dà scandalo in chiesa e si paragona a Gesù. Nel suo ultimo video musicale balla accanto a bare color pastello in una chiesa cattolica.

La cantante ha dominato i titoli dei giornali da quando il video è uscito alcune settimane fa. Più recentemente, un prete è stato rimosso dai compiti amministrativi della chiesa cattolica di Brooklyn, dove è stato girato il video, per aver permesso a Sabrina di filmare lì.

In una recente intervista con Variety, la cantante ha reagito. “Abbiamo ottenuto l’approvazione in anticipo, e poi Gesù era un falegname”. Chiaro il gioco di parole. Carpenter è il nome della cantante, carpenter in inglese vuol dire falegname.

Condividendo il collegamento all’articolo di Variety, un utente di X ha scritto: “Letteralmente morire per la citazione di Sabrina Carpenter sulla controversia sulla chiesa cattolica…” Un altro ha detto: “Sabrina Carpenter dice che Gesù era un falegname è una delle citazioni più difficili della storia. “

“Lei è letteralmente Shakespeare”, ha twittato un’altra persona. Un secondo ha twittato: “Questa ragazza ha bisogno di scrivere un romanzo o alcune poesie. È una paroliera”. Un altro ha scritto: “Nel modo in cui la mia mente non potrebbe mai farlo”.

Una persona ha anche twittato: “Ho urlato alla mia scrivania per questa citazione di livello Dod”. Un altro tweet diceva: “È iconica e la adoriamo per questo”. Una persona ha anche detto: “Oh, ha mangiato con questa risposta. L’atteggiamento pop femminile è così tornato!”.

Nel video musicale di Sabrina Carpenter, pubblicato il 31 ottobre, si può vedere Sabrina ballare all’interno della chiesa dell’Annunciazione di Nostra Signora del Monte Carmelo, situata a Brooklyn, New York, circondata da bare colorate in piedi. Il video mostrava anche Sabrina che ballava fuori dalla chiesa.

Nel video musicale, Sabrina è stata vista in diversi scenari con uomini che si comportano male – come scattare una foto non consensuale del suo corpo – e poi muoiono in modi raccapriccianti.

Alla fine Sabrina, 24 anni, viene ripresa mentre balla in chiesa, con indosso un abito corto di tulle e un velo nero.

Il giorno dopo la pubblicazione del video di Feather, la diocesi cattolica romana di Brooklyn, che sovrintende alle chiese cattoliche a Brooklyn e nel Queens, ha rilasciato una dichiarazione affermando che le procedure adeguate per consentire le riprese non erano state seguite ed è rimasta “sconcertata”. Pochi giorni dopo, la diocesi ha tolto i compiti amministrativi al parroco della chiesa, monsignor Jamie Gigantiello, e ha concluso il suo incarico di vicario per lo sviluppo della diocesi.