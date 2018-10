LOS ANGELES – Todd Schofield, chitarrista delle band hardcore punk americane Danzig, Warzone, Samhain, e Murphy’s Law, è morto all’età di 47 anni. Nato nel 1971, aveva iniziato a suonare a 12 anni con band hardcore a New York, con l’appellativo “Youth”. Schofield ha collaborato con Motorhead, Ace Frehley, Agnostic Front e Cheap Trick.

A dare l’annuncio della scomparsa, senza precisare dettagli, è stato il cantante Israel Joseph I, ex vocalist dei Bad Brains, che con lui ha condiviso l’ultima avventura nel gruppo Fireburn. “Non ci sono parole per esprimere quanto sono triste per la morte di mio fratello Todd Youth. La musica che ha fatto sarà ricordata per sempre, e sono grato di aver potuto lavorare con lui e creare i Fireburn. Todd e io vivevamo vite separate facendo musica hardcore e reggae. Ci siamo incontrati nel 1992 e poi non abbiamo più parlato fino al 2017. Abbiamo creato i Fireburn in due settimane di conoscenza e abbiamo finito di scrivere due dei miei dischi hardcore preferiti su cui ho mai lavorato, Don’t stop the youth e Shine” scrive in un lungo messaggio su Facebook.

“So che Todd ora riposa in pace e so che Krishna ha portato la sua anima in un posto migliore. Era un devoto Hari Krishna e un devoto essere umano – prosegue Israel Joseph I – Todd, ovunque tu sia, spero che faremo di nuovo musica un giorno. La vita è un cerchio, e so che ti incontrerò di nuovo in quel cerchio fratello. Ci rincontreremo”.