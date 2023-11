Calcio, Europa unita dai guai. Violenza, abusi, scommesse e razzismo i casi più monitorati.

Violenza, scommesse e razzismo. L’Europa del calcio si ritrova unita nei guai. Il fenomeno, triste e negativo, è in aumento. Ovunque : serie A, Premier inglese, Liga spagnola, League francese, Bundesliga.

Succede di tutto nel mondo dorato del pallone. Da ultimo e’ emersa la ludopatia. In Inghilterra l’attaccante Ivan Toney (club Brentford) è stato prima sospeso per 232 violazioni delle norme che regolano le scommesse poi condannato a 8 mesi perché affetto da ludopatia acclarata. Toney ha ammesso di aver puntato anche su partite della sua squadra.

Cosa che in Italia, al momento, non è emersa. E però l’indagine Nielsen ha fatto emergere altre negatività.

ABUSI E VIOLENZE NEL MONDO DELLO SPORT IN ITALIA

L’indagine Nielsen, commissionata anche dal dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla fondazione Candido Cannavò, ha rivelato una inquietante situazione.

Secondo i dati dell’indagine il 32,4% degli atleti coinvolti nel report ha abbandonato l’attività per aver subito atti di violenza durante la pratica sportiva. Molti hanno abbandonato lo sport di gruppo per evitare il giudizio degli altri; altri invece hanno cambiato società, sport o addirittura lasciato del tutto questo mondo.

Dall’indagine è emerso un altro dato importante: 4 atleti si 10 sono stati vittime di abusi nel mondo dello sport ( quindi non solo calcio) prima dei 18 anni.

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONI

A Roma recentemente è stata istituita una tavola rotonda (7 ottobre) per contrastare concretamente il razzismo. L’osservatorio nazionale competente contro le discriminazioni nello sport ha lanciato una proposta in modo di fare sistema e coinvolgere il maggior numero di istituzioni e organismi pubblici. Una novità anche in Europa.

Il Continente è a tutt’oggi sfornito di strumenti per monitorare e fornire dati precisi sul mondo sportivo amatoriale e dilettantistico.

SCOMMESSE E DINTORNI

Ogni Lega ha i suoi problemi . Ad esempio in Germania è scoppiato uno scandalo perché in un club di serie A si faceva sesso e uso di cocaina. In Spagna sono stati segnalati ripetuti casi di razzismo ai danni di Vinicius del Real Madrid. In Inghilterra il calciatore Mendy è stato coinvolto e assolto da quasi tutte le imputazioni di stupro.

Altri giocatori sono finiti fuori rosa per difendersi da varie accuse. Evidentemente il calcio e lo sport in generale rispecchia fedelmente i problemi della società.