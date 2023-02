Il caso Cospito ci dividerà. Il clima non è proprio quello degli anni 70, in cui emersero le BR, nonostante similitudini sulle crisi energetiche.

Quegli anni furono preceduti dal movimento libertario nelle scuole e nelle università proveniente da paesi maturi e orientati ai diritti. Allora si chiedeva libertà da costrizioni, oggi redditi di sopravvivenza.

Ma il caso è veramente divisivo. Che succederà se l’anarchico Cospito dovesse portare la sua lotta all’estrema conseguenza? I suicidi in carcere in Italia sono da record europeo, ma qui siamo davanti ad un estremo mezzo di lotta politica.

Cosa scatenerà nelle coscienze uno Stato che non sa trattare questa complessa materia come il carcere in tutte le sue forme? Cognetti, il premio Strega di Otto Montagne, si è appellato al Capo dello Stato, il garante dell’unità nazionale. È comprensibile, i due protagonisti del suo eccellente romanzo di fatto sono due anarchici, anche se romantici.

Tra Cognetti e Cospito c’è la linea di demarcazione tra narrazione e vita reale, ma il rifiuto di una realtà escludente ciò che non si omologa è eguale. Anche gli anarchici hanno dei diritti in uno stato di diritto? Sono interrogativi fondamentali in una democrazia, che era il sogno per cui sono morti tanti nonni e padri.

Passeggiando per Roma mi sono imbattuto in una scritta su un muro accanto a Santa Maria Maggiore che verrebbe definita anarchica. “Cospito libero. Il problema non è l’inflazione ma il capitalismo”. È una frase che potrebbe accomunare fior di professori di Economia in tutto il mondo. Sono anch’essi dei pericolosi eversori del Verbo incarnato della globalizzazione?

Il capitalismo, le sue forme estreme come il Chapt G3, sta dividendo non solo gli Stati, ma anche dentro di essi. Chi gestisce la globalizzazione ed i suoi inevitabili effetti? Il G8? Il G20? O nessuno. È stata lanciata la nuova piattaforma AI, che in poche settimane ha totalizzato 23 mld di valore in borsa, chi la controlla e dove può cambiare le nostre esistenze. In confronto Internet è il medioevo.

In un mondo che assomiglia a quello di 2001 Odissea nello spazio, con il computer di bordo che era il vero arbitro dell’umano, l’anarchia è un delitto contro l’ordine costituito o una forma di resistenza partigiana? Le domande sono complesse, meglio Sanremo, anche se qualcuno vuol fare sparire pure quello. Troppo anarchico.