L’oroscopo del 29 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il vostro segno è noto per essere aggressivo ma siate sinceri con voi stessi, nella maggior parte dei casi è vero che alzate la voce ma per la serie “can che abbaia non morde”… Ma oggi, l’arroganza di una persona da parte vostra potrebbe richiedere una reazione accesa ed è ciò che potrebbe ottenere. Fortunatamente, siete di ottimo umore e disposti a usare il senso dell’umorismo per calmare la situazione, prima che diventi molto sgradevole. Sorridete, valutate se ne vale la pena. Amore: in coppia, volete trasformare un progetto in realtà? È ora di provarci! Il partner sostiene tutte le vostre idee. Soli: incontro con una persona che vi attrarrà. Il vostro ottimismo e la gioia di vivere vi permetteranno di conquistare il suo cuore.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Urano, rimanere neutrali durante una discussione tra altre persone, potrebbe mettere a repentaglio un’amicizia o un rapporto di lavoro con chi è stato sempre leale nei vostri confronti. Parlate dunque apertamente, prendete posizione e sostenete chi vi ha sempre appoggiato. E’ il momento di dimostrare la vostra lealtà, senza ovviamente arrivare a uno scontro. Dovete soltanto esprimervi con chiarezza e sincerità così da ottenere il massimo rispetto. Amore: in coppia, capirete al volo la dolce metà senza che abbia bisogno di parlare. C’è una bellissima intesa e armonia. Soli: vi accorgerete che una persona ha una cotta per voi. A questo punto non dovete far altro che prendere una decisione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se in una relazione di amicizia o di lavoro, di recente ci sono state delle tensioni anziché evitare le persona, la cosa migliore sarebbe meglio provare a parlarne. E’ un’ottima giornata per affrontare questo tipo di problemi. Forse nessuno di voi due è disposto ad assumersi la responsabilità di quanto è accaduto e in questo caso è ancora più urgente che uno di voi si faccia avanti, seppure non senza un po’ di imbarazzo e sia pronto a dare il via a una riconciliazione così da ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, circola una musica molto romantica, avete voglia di ascoltarla, condividerla con il partner e rilassarvi insieme. Soli: attratti da una persona ma vi dirà che non è libera. Apprezzerete la sincerità ma cederete alle sue avances?

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con un collega o il boss potrebbero nascere forti tensioni, qualche battibecco ma lavorare insieme in fondo è come trovarsi in una famiglia allargata e sapete bene come le persone care a volte discutono in modo acceso. E così è nel lavoro. Se nonostante gli sforzi non riuscite a placare la situazione, sentite che entrambi potreste avere reazioni poco tranquille e dire cose di cui in seguito pentirvi chiedete a una terza persona imparziale di intervenire per risolvere la questione. Ne varrà la pena. Amore: in coppia, circolano tensioni e un nulla è sufficiente a riaccendere il rancore. Occhio a dire cose di cui vi pentirete. Soli: una persona vi ha promesso mari e monti ma oggi penserete che stia giocando con i vostri sentimenti.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna in Acquario-Urano in Toro, è un mercoledì in cui potreste sentirvi un po’ stressati, lo stato d’animo è altalenante. Fate del vostro meglio per mantenere l’equilibrio interiore e prendere le distanze da persona e situazioni che scatenano agitazione. Il vostro tempo è prezioso e l’ultima cosa che dovete fare è condividerlo con qualcuno che vi irrita. Stasera tornerà , l’ottimismo e la possibilità di entrare in contatto con amici la cui compagnia è una boccata d’aria fresca. Amore: in coppia, la comprensione e la tolleranza reciproche sono fondamentali per la vita a due. Lascerete alle spalle le difficoltà e le incertezze. Soli: presenti su app di incontri e social network, determinati a fare il grande incontro.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza odierna Luna-Urano, nel timore di commettere degli errori ed essere rimproverati o comunque criticati negativamente sarete molto esigenti nei confronti di voi stessi. Ma con questo atteggiamento scatterà puntuale l’agitazione poiché penserete di non avere tempo per portare a termine quanto dovete. Procedete con calma e organizzatevi: il nervosismo vi fa valutare in modo sbagliato il tempo che avete a disposizione e rischiate di mettervi sotto pressione del tutto inutilmente. Amore: in coppia, la Luna in Acquario vi spinge a essere più spontanei e a mostrare apertamente i sentimenti. Giornata di dichiarazioni d’amore! Soli: splendido incontro con una persona affidabile. Sarà amore per sempre!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza tra la Luna in Acquario e Urano in Toro al vostro segno chiede di essere certi, lavoro o vita sociale, di chi potervi fidare. Il transito potrebbe scatenare l’invidia di alcune persone nei vostri confronti per cui evitate competizioni negative e lotte di potere. Nel corso della giornata i pianeti metteranno in luce le relazioni che offrono un vero sostegno. Al contempo, potreste anche decidere di fare un acquisto impulsivo .riguardante la casa, un oggetto importante e utile. Amore: in coppia, nella relazione c’è un’atmosfera gentile e conciliante, ideale se avete litigato… Soli: un incontro sarà decisivo. Scatterà immediata l’attrazione e continuerete la dolce conversazione lontano da occhi indiscreti.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui fare attenzione agli sbalzi d’umore vostri e delle persone care: la dissonanza tra la Luna in Acquario e Urano in Toro in famiglia scatena emozioni imprevedibili, irrequietezza e ribellione, permalosità e le tensioni saranno inevitabili. Prendete le distanze, evitate di dare il via a discussioni accese o litigate e concentratevi sugli impegni di lavoro. Tanto più che in serata l’atmosfera sarà distesa, avrete la possibilità di parlare con calma dei problemi e ripristinare l’armonia. Amore: in coppia, gli astri vi spingono a prendere delle decisioni. E’ tempo di cambiare alcune cose e prenderete il toro per le corna! Soli: in caso d’incontro cercate di approfondire la conoscenza. La prima impressione non è detto sia quella giusta.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Urano parlare impulsivamente oggi potrebbe creare dei problemi oppure potreste mettervi sulla difensiva, soprattutto quando gli altri offrono consigli e suggerimenti non richiesti. Più in generale, lavoro o vita sociale, state alla larga dai pettegolezzi, se vi riferiscono qualcosa di preoccupante riguardo altre persone, accertatevi di quanto stanno dicendo. Ci sono buone probabilità che vi vengano fornite informazioni fuorvianti: controllate i fatti. Amore: in coppia, splendida intesa, complicità, gli slanci d’amore di tenerezza si moltiplicano. Sentite di aver trovato l’anima gemella. Soli: è una giornata favorevole agli incontri ma occhio a idealizzare alcune persone. Dovete solo fare un po’ di attenzione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un mercoledì in cui potreste un po’ nervosi e in posizione di difesa: con la dissonanza Luna-Urano avrete la sensazione che tutti, seppure mossi da buone intenzioni, si impiccino troppo nel vostro lavoro. Avete ragione a mantenere alcune cose private nei confronti di chi sembra voler ficcare il naso solo per il gusto di intromettersi nei fatti degli altri. La nota positiva della giornata: una conversazione di lavoro o personale potrebbe essere molto gratificante, riceverete buone notizie. Amore: in coppia, gli astri vi vogliono felici, di buon umore e ottimisti! Lasciatevi andare all’amore, alle emozioni! Soli: se volete dare il via a una storia d’amore, bando al nervosismo. Date priorità al dialogo, l’intelligenza seduce!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna sosta del vostro segno ed è in dissonanza con Urano: il transito potrebbe rendervi irritabili, accentuare l’impazienza, l’insofferenza nei confronti di persone e questioni di lavoro o di affari e diventare un po’ aggressivi. Potreste inoltre provare stress in vista di un incontro o di una conversazione. Ma sia chiaro si tratta solo di uno stato d’animo: i passaggi astrali sono globalmente positivi per cui potete tenere entrambe le situazioni sotto controllo e alla fine trarne vantaggio. Amore: in coppia, riguardo a un progetto, il partner vi seguirà, vi incoraggerà con amore, sa che avete le capacità per portarlo a termine con successo. Soli: grazie al fascino oggi farete una strage di cuori! Avrete solo l’imbarazzo della scelta!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna in Acquario e Urano in Toro, la cosa migliore è rimanere dietro le quinte, proteggervi dalle emozioni e lo stato d’animo di chi vi circonda poiché ci sarà chi chiederà come al solito una mano per parlare, sfogarsi e risolvere un problema. Ma oggi evitate e stabilite invece dei limiti. Pazienza se qualcuno si offenderà: non potete essere sempre presenti e disponibili! Al contempo, potreste ottenere una informazione importante utile a prendere una decisione. Amore: in coppia, conoscete perfettamente i desideri, le intenzioni e le aspettative del partner. Tra di voi, è folle amore! Soli: la vita amorosa riprende slancio.Uno splendido incontro o, se avete in ballo un flirt diventerà una storia seria.